CHILE

Uno x uno

Brayan Cortés: El guardameta tuvo una jornada tranquila prácticamente poco exigido salvoen una oportunidad que logro contener el balón en una salida rápida.

Gabriel Suazo: Desempeño plano del Gabi donde no se proyecto tanto en el ataque como en otras oportunidades, cuando saco centros fueron deficientes pero realizo una buena faceta defensiva a ratos conteniendo muy bien a un delantero como lo es Paolo Guerrero.

Guillermo Maripán: El zaguero estuvo bien en la defensa de la roja sin embargo pudo jugar solo un tiempo debido a una torcedura de tobillo que lo terminó sacando. Tampoco es que haya tenido un gran trabajo en defensa pero dentro de todo respondió con normalidad.

Gary Medel: El más regular de todos en la roja sin ninguna duda hoy estuvo firme en la zaga defensiva y contagia con esa garra que tiene en la cancha.

Matías Catalán: El lateral diestro apenas disputó 12 minutos en cancha se mostró con ganas de sobra y con gran energía por su banda pero al disputar tan poco minutos es bastante complejo profundizar en su desempeño ya que fue muy poco tiempo en cancha y nunca tuvo peligro en su lado.

Erick Pulgar: El volante tuvo un buen desempeño este año hemos podido ver una nueva faceta de Erick el remate desde fuera del área que siempre hace resaltar más su juego, el volante participó en el primer gol tras pivotear de cabeza en el tiro de esquina, cometió alguno que otro error pero que no paso a mayores para su suerte.

Rodrigo Echeverría: El volante ha sido toda una novedad en la roja y esta para ser el titular indiscutible en la roja hoy mostró su sello que es seguir y golpear en los tobillos a sus rivales si es necesario cortarlos y llega com facilidad al área rival, tuvo dos ocasiones claras a gol una que finalizó con su pierna zurda afuera y otra que el guardameta Gallese atajó casi por casualidad con la cabeza. Fue de los puntos altos en la roja.

Felipe Méndez: El volante se vio seguro en su debut por eliminatorias estuvo bien aportando centros por las bandas con un aporte bastante importante en el medio pero no sobresalió. Partido correcto para el ex Unión Española.

Diego Valdés: El volante por fin pudo anotar con la roja un tanto que necesitaba con urgencia la roja. La influencia de Valdés en la roja es importante porque es el futbolista que maneja el mediocampo cada vez se le ve mas confiado y queda en claro que su mejor característica es el remate de fuera del área en este partido solo pudo hacerlo en una ocasión. Además tuvo un disparo importante al arco que el guardameta Gallese lo evitó.

Benjamin Brereton: El extremo fue de menos a más porque le costo arrancar y impregnar en el ataque pero a medida que iban pasando los minutos fue sumando confianza y participando en jugadas importantes en el área rival, aportó con un pase clave a Diego Valdés que el guardameta Gallese pudo detener. También anotó un tanto que fue anulado porque el balón había salido en su totalidad.

Alexis Sánchez: Bajo rendimiento y preocupante lo de Alexis para lo que estamos acostumbrados esta noche estuvo opacado, impreciso y con clara falta de fútbol. Fue uno de los rendimientos más bajos de este duelo.

Paulo Díaz: El defensor hoy entro como lateral diestro en la primera etapa y centro dos balones importantes a gol. Pese a que juega como defensa central tuvo un gran cometido en la jornada de hoy y fue de los puntos altos hoy.

Charles Aranguiz: El volante jugo muy poco y no tuvo mayor participación en el juego de la roja entró bastante tarde. No fue fundamental su ingreso y no marcó diferencias.





Alexander Aravena: El extremo entró tarde y tuvo un desborde clave en el ataque por banda qué terminó en el gol de la roja y la tranquilidad fue un buen revulsivo junto a Marcelino.

Marcelino Núñez: El volante entró muy tarde y con la poca participación que tuvo anotó el segundo gol de la roja. Junto a Aravena fueron claves para darle un aire nueva a la roja ya que se notaba un cansancio en el rival.

/EMG