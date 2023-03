Aunque en distintas ocasiones las cantantes han tratado de desmentir la rivalidad que surgió entre ellas cuando eran adolescentes, esta vez la intérprete de Ni una sola palabra reveló que es por culpa de Thalia que no han podido reunirse para hacer un tour.Al cuestionarla sobre la posibilidad de colaborar en una gira con otros famosos, Paulina comentó: “Creo que las mancuernas están dando mucha taquilla, creo que todos los duetos que hemos hecho, desde Los Tigres del Norte, con Julieta Venegas, con Miguel Bosé, me han ayudado mucho, y quiero seguir haciéndolo, quiero seguir rompiendo esos esquemas y ese género, porque yo no siento que tenga género”.