El ministro de Justicia, Luis Cordero, confirmó este domingo que la solicitud de indulto realizada por un condenado por delitos relacionados con el estallido social en 2019 fue rechazada.

«Esa solicitud ya la resolví y yo puedo responder hoy día porque el solicitante fue notificado el día viernes y esa solicitud de indulto fue rechazada», manifestó el secretario de Estado.

«La razón es que responde a los criterios de política que a mí me indicó el Presidente de la República, los indultos asociados al estallido tenían un contexto, un momento y ese contexto y ese momento no es el que está vigente y además de eso yo analicé el resto de los antecedentes en conciencia y no se daba ninguna de las hipótesis excepcionales que permitiría otorgar un indulto al margen de ese criterio político que había definido el Presidente», detalló a CNN Chile.

En esta línea, al ser consultado sobre la posibilidad de que se presenten nuevas peticiones de indulto por presos del18-O, el ministro afirmó que «yo analizaré cada uno de las solicitudes y en el mérito que corresponda, pero el criterio de política pública definido por el Mandatario para el contexto del estallido ya no lo permite». Con lo anterior, Cordero confirmó que exclusivamente bajo el criterio del estallido social ya no habrían más indultos.

En cuanto a lo que sería la mejor fórmula para los indultos, el ministro señaló que «yo tengo mi opinión, lo que pasa es que estamos en un proceso constituyente y me parece que el espacio natural de esa discusión es el proceso constituyente».

«Por una razón muy simple, la atribución del indulto, es una atribución constitucional, pero lo que sí creo que hay suficiente evidencia, es que depositar la responsabilidad en una voluntad individual para un hecho que esencialmente es siempre conflictivo es una responsabilidad, en algún sentido desproporcionada que genera siempre costos e institucionalmente por la razón del indulto», acotó.

