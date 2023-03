El histórico Leonardo Véliz, siempre muy rotundo a la hora de opinar en sus redes sociales, lanzó duros dardos respecto a lo sucedido en el triunfo 3-2 de la Roja sobre Paraguay en el Estadio Monumental.

El “Pollo” fue especialmente duro con el desempeño de Arturo Vidal en cancha, lo que incluso lo llevó a criticar a Claudio Palma y Aldo Schiappacasse, por no reprochar la actuación del “King” en la transmisión oficial de Chilevisión.

“Ni Palma ni Schiappacasse en CHV se atreven a decir lo errático que estuvo Vidal en los pases y lo intrascendente en el mediocampo. (Le quitaba la pelota de los pies a Medel, Mendez) Tienen temor de perder raiting”, lanzó el mundialista en Alemania 1974.

Además, apuntó a Eduardo Berizzo por no sacar de la cancha al actual jugador del Flamengo. “Si un mediocampista se equivoca 10 pases ofensivos y no lo sacan, yo no sé que espera Berizzo para sacar a Vidal. Cero aporte faltando 3 minutos”, manifestó, cuando se jugaban los minutos finales del encuentro.

“Vidal de ahora pesa menos que un paquete de cabritas. Corre y corre cada vez menos, pero levanta los brazos cada vez más”, concluyó.

Por otro lado, Leonardo Véliz afirmó que el triunfo de la Roja pasó por la “chambonada” del arquero paraguayo Antony Silva en el tercer gol. En ese contexto, volvió a cargar contra los rostros de la transmisión oficial.

“Alexis salva a Berizzo en discreto triunfo. Chambonada de Silva cambia el discurso para ‘ilusionarse’ dicen Palma y Schiapacasse en Chilevision”, expresó.

En la misma línea, también le dio al DT de la Selección. “Berizzo defiende su pega que está tambaleando con sus declaraciones post partido. ¿Qué partido vio para tanto halago? Si Silva no comete esa chambonada, el relato de todos sería distinto. Ese gol de corner, un chiripazo ‘nos ilusiona’. No engañemos a los hinchas (los verdaderos)”, estableció.

