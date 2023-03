Con un importante anuncio bajo el brazo, Claudia Conserva reapareció este jueves en redes sociales. La animadora publicó una bonita foto que evidencia su trabajo en un nuevo proyecto.

Desde principios de enero que Claudita mantenía en silencio sus redes sociales, donde todos están pendiente de su estado de salud. Solo hace unos días entregó una breve declaración a un medio por rumores sobre su regreso a las pantallas.

Fue así como la tarde de este jueves, la conductora de TV+ publicó una imagen donde se le ve trabajando en su nuevo proyecto, junto a un mensaje donde actualizó su estado de salud.

“BRAVA”

“Ya han pasado nueve meses desde que supe mi diagnóstico: Cáncer de mama triple negativo (de los más agresivos). Ha sido un duelo a muerte con la enfermedad, aún estoy en tratamiento”, contó la animadora.

Y precisamente con su enfermedad tiene que ver el importante anuncio que hoy confirma la conductora: realizó un documental que será transmitido por TVN.

“Decidí registrar con mi celular el dolor y la incertidumbre que me ha tocado vivir. Hice un documental con material que no pretende ser un informe sobre el cáncer, el objetivo es compartir la experiencia que he vivido como millones de personas y sus familias enfrentando esta enfermedad”, detalló Claudia.

Anunció, además, que el documental lleva por título “Brava” y será emitido por las pantallas de Televisión Nacional, en una fecha por confirmar.

“Agradezco a TVN por presentarlo en su pantalla, para poder repetir, urgentemente, que un diagnóstico a tiempo puede salvarte la vida”, expresó la comunicadora.