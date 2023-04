Una historia de mucho dolor, miedo, pero también de superación y valentía fue la que decidió contar en televisión la conocida rostro de televisión, Karen Bejarano, durante su participación en Podemos Hablar, de Chilevisión.

La ex chica Mekano reveló que fue víctima de abuso sexual, psicológico y físico durante cinco años de su vida, desde los 9 a los 14. “Era una persona muy cercana, por ende el miedo de hablar de esta situación era evidente”, contó Karen, quien guardó lo que le había ocurrido por largos años.

“Yo me callé, porque me daba miedo, me daba mucha vergüenza también hablar del tema. Y no sentía que hubiese alguien a quien yo pudiese contarle lo que me estaba pasando en ese momento. Nadie”, aseguró Karen, pues contó que tampoco pudo apoyarse en su madre.

Con ese dolor oculto, comentó que entró a la televisión, conoció a su marido y antes de casarse decidió contarle a su mamá. “Porque sentía que estaba viviendo dentro de una mentira. Como que mi historia no estaba clara en un 100%”. Quería contarle a su pareja, pero tenía miedo, vergüenza, nervios de que no quisiera estar más con ella, por no revelárselo antes.

“Mi mamá me dijo que me tenía que callar, sino mi marido podía tener una reacción, tomar represalias y yo me quedaría sin esposo y mis hijos sin papá. Entonces, los miedos que tenía de antes se hicieron realidad. Y me callé”, recordó. Siguió viviendo en una angustia constante “y uno cree que lo puede superar, pero no es verdad. Es un autoengaño”.

EL MOMENTO EN QUE CONTÓ TODO

La cantante contó que en el año 2021 ya no aguantó más. “Me vino una crisis de pánico donde yo conté absolutamente todo lo que me había pasado. No sé muy bien cómo ni por qué, pero comencé a vomitar información”, relató en el programa.

Producto de esa crisis estuvo hospitalizada dos meses. “Por lo menos me sirvió para empezar a tratar esto que venía agobiándome durante tantos años en mi vida y no me había atrevido a contarlo. Mi marido se portó un siete, mi hijo también, lejos de la reacción que mi mamá dijo que podía tener. Fue todo lo contrario”.

NO RECIBIÓ APOYO DE SU MAMÁ

En el momento de la crisis, “lamentablemente no tuve el apoyo, en ese momento, que yo esperaba. Mi mamá, lejos de contenerme, comenzó a reprenderme”, recordó Karen.

“Cuando salí de la internación yo pensé que mi mamá se iba a quedar conmigo, pero lamentablemente no fue así”. Antes de salir, manifestó a los especialistas que su mayor miedo era que su mamá no se quedara a su lado. “Decidió irse y seguir en contacto con la persona que me hizo todo ese daño a mí”, rememoró al borde de las lágrimas.

Pese a que su progenitora le creyó, le pidió perdón “por no darse cuenta, por no estar”, sus acciones le demostraron “absolutamente todo lo contrario”. “Fue otro trauma que tuve que tratar”, lamentó.

OTRAS PERSONAS PODRÍAN ESTAR VIVIENDO LO MISMO

“Ahora me siento capaz de hablar de esto, con esta tranquilidad, porque siento que es de ayuda para muchas mujeres, niñas, niños o hombres que les pueda estar pasando”, expresó la influencer, para cerrar su testimonio.

“Porque no es fácil vivir con esta culpa que uno se autoimpone. Yo me sentía culpable de lo que me había sucedido, y así uno no se atreve a hablar del tema, por el miedo al juicio, por la vergüenza, por lo que va a pasar… Pero siempre hay gente que te va a creer, que te va a apoyar, que te va a escuchar. Y siempre es mejor hablarlo porque uno se saca un peso tan grande de encima”, comentó.

“De ese trauma tan grande, de ese dolor tan angustiante, tan tremendo, yo pude salir, me pude reencontrar conmigo, aprendí a quererme, a respetarme, a no cuestionarme y ser capaz de entender que la salud mental es lo más importante”, manifestó Karen Bejarano.

