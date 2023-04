Emma Watson dejó atrás su imagen dulce y estudiosa que reflejaba como Hermione Granger junto a Harry Potter. Con sus 33 años la actriz se convirtió en una activista que lucha por el feminismo y la protección del ambiente y de los animales. Pero sus seguidores quedaron sorprendidos al descubrir la fascinación de Watson por la cultura ´kink´, el uso de prácticas y fantasías sexuales no convencionales.

“Creo que las relaciones que no siguen necesariamente los modelos tradicionales, requieren de más comunicación y consentimiento”, reveló la actriz y activista en una entrevista con la edición británica de Vogue en 2019. “Se requiere una comunicación de verdad y un acuerdo sobre delegar tareas, trabajo o responsabilidad que no sientas que deberías hacer o deberías hacer según los estereotipos. Muchas de las parejas más saludables que he visto son del mismo sexo”, aseguró.

En ese entonces, Emma contó que estaba en pareja consigo misma: “Me llevó tiempo, pero ahora soy feliz estando soltera. Yo lo llamo estar ‘autoemparejada”. El término self-paternered que utilizó la actriz generó un debate que llegó a los diarios de ese momento.

Al mismo tiempo, Emma aseguró que se siente “fascinada por la cultura Kink”: “Son los mejores comunicadores de la historia. Ellos saben todo sobre el consentimiento”. ¿Qué es y cómo se practica? El sexo Kink deja de lado lo rutinario. Apuesta las fantasías sexuales, la sumisión y el sadomasoquismo. Se pueden involucrar juguetes y accesorios que generen una estimulación sexual.

