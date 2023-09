Defensa y Justicia perdió 3-0 con Liga Deportiva Universitaria de Quito de Ecuador, equipo dirigido por el argentino Luis Zubeldía, en el encuentro de ida de una de las semifinales de la Copa Sudamericana. Los tantos del elenco local los marcó Paolo Guerrero, a los 17 y 42 minutos de la primera etapa, y Ezequiel Piovi a los 43′ del complemento. Así, el equipo argentino dejó atrás una racha de nueve partidos sin perder, la más larga en la historia de este certamen continental. El partido se jugó en el estadio Rodrigo Paz Delgado, fue arbitrado por el brasileño Raphael Claus y televisado por ESPN.

El encuentro comenzó con la Liga mostrando una superioridad impactante. Habían transcurrido apenas diez minutos, y el equipo dirigido por el argentino Luis Zubeldía había tenido cinco ocasiones claras de gol. A los 6′, una doble tapada de Bologna a Jhojan Julio y a los 9′ otro remate de de media distancia de Paolo Guerrero que Ramos Mingo alcanzó justo a rechazar.

Esta acción de Paolo Guerrero fue un aviso de lo que llegaría pocos minutos después en la apertura del marcador, tras un gran anticipo de cabeza que dejó estático al buen arquero del Halcón. Pese a algún esporádico contragolpe, Defensa nunca se sintió cómodo en el partido, aunque por momento se tornó de ida y vuelta. Pero fue el conjunto local el que estuvo más preciso en los pases, se hizo ancho al atacar por las bandas y también llevó peligro con pases internos.

Luego de otra gran chance de Julio de cabeza, que Bologna alcanzó a rechazar de manera espectacular, llegaría el segundo tanto del partido. Paolo Guerrero recibió un pase en la medialuna y con una excelsa pegada de primera, colocó la pelota al palo más lejano de Beto. Quedaban pocos minutos para el final del primer tiempo y daba la sensación de que Julio Vaccari esperaba que terminara rápido la etapa para ajustar las piezas.

En el complemento, Defensa no fue tan superado como la primera mitad y por momentos arrinconó a su rival. Sin embargo, no estuvo preciso en la puntada final, situación que sí pudo capitalizar el cuadro ecuatoriano sobre el cierre. Antes, Liga retrocedió unos pocos metros y le cedió la pelota a los de Varela, que comenzaron a moverla con cierta falta de profundidad, y con la particular obsesión de Pratto de bajar a buscar la pelota y así dejar el área vacía, sin una referencia para sus compañeros.

David Barbona logró inquietar con algunos remates, pero no había sofocones para Alexander Domínguez, aunque quedaba en evidencia que Piovi y Martínez habían perdido el control del juego. Igualmente, los dirigidos por Zubeldía transmitían la sensación que podían acercarse al arco de Bologna, y que esperaban que los argentinos hicieran un fuerte desgaste físico que menguará su esfuerzo en los últimos 20 minutos. Gastón Togni tuvo una muy buena llegada y pudo descontar pero el veterano Domínguez se lo impidió.

Luego de esa jugada y ante el evidente dominio de los argentinos, los hinchas de Liga le hicieron sentir el descontento a Zubeldía, reclamando cambios para cortar el crecimiento del Halcón. El técnico argentino de Liga hizo cambios y vio como en los últimos minutos, sus jugadores recuperaron el medio, alejaron al Halcón del arco de Domínguez y la apuesta para generar peligro pasaba por dárselo al inquieto Jhojan Julio que se movía por todo el frente de ataque con mucha electricidad y vértigo. Encima Vaccari sufrió por el problema físico de Gabriel Alanís, que ingresó en el segundo tiempo y a los 15 minutos se resintió de una lesión, lo que le costó un cambio.

Zubeldía celebró cuando a falta de tres minutos para el tiempo reglamentario, PIovi recibió una pelota pasando el mediocampo, avanzó varios metros sin que nadie lo marcará y sacó un misil que se clavó en el segundo palo de Bologna, para marcar el tercer tanto para los ecuatorianos. Desde ahí hasta el final, los argentinos intentaron sin éxito descontar, como en toda la noche, y ahora apuntan a la vuelta que se disputará la semana que viene en la cancha de Lanús.

Fue un mazazo para Defensa que ahora deberá ir por la hazaña como local si quiere volver a disputar una final de Copa Sudamericana, como en la edición 2020 que supo coronal. El Halcón accedió a la fase de los mejores cuatro tras haber dejado en el camino a Botafogo de Brasil en cuartos de final. En el reciente fin de semana, los dirigidos por Julio Vaccari perdieron frente a Central Córdoba en Santiago del Estero con un equipo alternativo para darle descanso a las principales figuras que aparecieron esta tarde en territorio ecuatoriano. Sin embargo, el entrenador sufrió una sensible baja de último momento por la lesión de Nicolás Fernández, quien ni siquiera formó parte del banco de los relevos. En su lugar, juega Lucas Pratto.

Uvita acumula ocho goles en esta campaña en el torneo continental y se ubica a solamente una conquista del uruguayo Gonzalo Mastriani que cerró su planilla con 9 para América Mineiro. Cabe destacar que los de Florencio Varela están terceros en la Zona B de la Copa de la Liga, en cuartos de Copa Argentina donde enfrentarán a Chaco For Ever y en las fases finales de la Sudamericana.

Liga de Quito, ganador del certamen en el año 2009 y dirigido por el argentino Luis Zubeldía, le ganó en cuartos de final a San Pablo, también de Brasil. Los Universitarios son los actuales líderes de la Serie A de Ecuador con 14 puntos producto de cuatro victorias, dos empates y una derrota. En su última jornada vencieron por la mínima diferencia a Orense con gol de José Enrique Angulo.

El ganador de este cruce se medirá en la final con el vencedor de la llave entre los equipos brasileños Corinthians y Fortaleza, que empataron 1 a 1 en el partido de ida jugado en San Pablo. Vale recordar que el partido por el título internacional se disputará en el estadio Domingo Burgueño Miguel, ubicado en Uruguay, luego de que el estadio Centenario se baje como sede de la final.

