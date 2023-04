En la soledad del estadio Monumental, Colo Colo tenía la oportunidad de meterse en el grupo de avanzada del Campeonato Nacional y quedar más cerca de los líderes, considerando las derrotas de Huachipato y Universidad Católica, en la jornada de sábado. El Cacique hizo las tareas y derrotó por 3-1 a Palestino, acechando las primeras posiciones.

Ante los árabes, fue el primer encuentro sin publico de los albos en casa, tras la sanción a raíz de los incidentes ocurridos en el Superclásico. Era el cierre de una semana excesivamente acontecida para la institución, por diversas razones: desde la conmemoración de un nuevo aniversario y la junta de accionistas, hasta los incidentes en la Copa Libertadores (que lo exponen a un duro castigo de la Conmebol) y la nueva denuncia de violencia de género en contra de Jordhy Thompson.

Gustavo Quinteros sorprendió con la titularidad de Fernando De Paul en el arco, dejando a Brayan Cortés en la banca. Decisión técnica, para darle rodaje al argentino-chileno. Quien se mantuvo en el once inicial fue Carlos Palacios. Tal como en el juego contra Monagas, el ex Vasco da Gama fue el armador, ya que Leonardo Gil está suspendido. Pese a que nuevamente convirtió, la labor ofensiva del futbolista aún no tiene una mayor consistencia. Sólo muestra pinceladas de lo que puede dar.

La apertura de la cuenta fue en los 7′, gracias a Palacios. El ex Unión Española saca un remate mordido con la zurda, capturando un mal rechazo de la defensa visitante, y bate la resistencia de Gonzalo Collao, quien ocupó la portería baisana por César Rigamonti. El anotador festejó llevándose un dedo a los labios, haciendo callar a alguien. ¿Se lo dedicó a sus críticos? Lo cierto es que el 7 de los blancos convirtió por segundo partido seguido.

El inicio fue difícil para Palestino porque además de la desventaja, tuvo que hacer un cambio obligado por la lesión de Fernando Meza. Con el gol en contra, el equipo de Vitamina Sánchez salió más, manejando el balón, pero sin profundidad. En los 35′, Maxi Salas casi lo iguala, a pura potencia, pero su fuerte remate fue desviado por De Paul.

La faceta ofensiva de Colo Colo estaba al debe. De mitad para arriba, quien más destacó en la primera parte fue el eficiente César Fuentes, cuya ductilidad le da un plus. Para el complemento, Palestino salió con una disposición de más protagonismo. Estuvo manejando una parte del segundo tiempo, pero no penetraba con claridad en el área del local. El Cacique se notaba incómodo.

Hasta que la paridad llegó en los 68′, con un remate bajo de Ariel Martínez que derrota a un De Paul que, de igual manera, cumplió una buena actuación. El 1-1 era más lógico por lo que se veía en la cancha hasta ese momento. Pero el quiebre llegó en los 74′, cuando se sanciona penal para los albos. Carlos Palacios asume la ejecución y convierte con una definición impecable.

El campeón vigente sufrió en varios pasajes del encuentro, sin embargo logró sobrellevarlo. De hecho, amplió el marcador en el epílogo con el tanto de Alexander Oroz, quien había ingresado por Agustín Bouzat, cerrando un contraataque.

/EMG