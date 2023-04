La directiva nacional y diputados de la UDI presentaron este lunes un oficio a Contraloría por falta de información y campaña para la elección de consejeros constitucionales de parte del gobierno. En específico, piden que la campaña de información y difusión no se realice sólo a través de redes sociales, sino que a través de otros sistemas como televisión y radio para que pueda llegar a todos los ciudadanos.

La diputada Flor Weisse manifestó que, en su rol fiscalizador, oficiaron a la Contraloría para que “el gobierno efectúe todas las acciones y genere un plan para que se garantice a través de la difusión la participación en el próximo proceso porque sin duda eso fortalece la democracia”.

“Corresponde que el gobierno haga estas acciones para que todos los ciudadanos tengan la posibilidad, a través de la información, de ejercer este derecho que hoy día, además, es obligatorio”, añadió.

En ese sentido, la parlamentaria criticó que en el proceso anterior “sí se hizo un plan de difusión que fue permanente, constante y que estuvo también al alcance de todos los ciudadanos”, y que “no puede ser que sólo cuando el gobierno quiera y cuando esté de ganas haga difusión”.

“El gobierno cuando quiere comprometerse o participar más lo hace. Hoy día lo que vemos es que no hay esas mismas ganas porque en el proceso anterior sí se hizo”, siguió, “no quiero decir que no le gusta el proceso, pero creo que hoy día ellos están demostrando desinterés y eso no es bueno porque la democracia tiene que fortalecerse a través de la participación”.

Finalmente, Weisse hizo énfasis en que la campaña no sólo debe ser a través de redes sociales, sino que tiene que haber una campaña que responda a “una planificación y a una cobertura desde todo el territorio nacional y que garantice que todos puedan acceder, lo mismo que se está haciendo en la franja, por ejemplo, tiene que llegar en esa cobertura hacia todos los territorios y hacia todos los ciudadanos”.

“Votar es importante”: gobierno lanza spot informativo de cara a elección de consejeros constitucionales

Bajo el eslogan “Votar es importante, porque eres importante”, comenzó circular este lunes la campaña que busca informar a la ciudadanía sobre las elecciones del Consejo Constitucional del próximo domingo 7 de mayo, en el que se elegirán a los 50 integrantes que deliberarán una propuesta de nueva Constitución.

La campaña de producción interna de la Segegob comenzó a difundirse hoy por redes sociales y circulará hasta el 4 de mayo. Será difundida a través de las redes sociales del gobierno y por los medios que pertenecen a la Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile (Arcatel).

Además, el spot será emitido en las pantallas de distintos servicios públicos, por ejemplo, en las oficinas de ChileAtiende.

/psg