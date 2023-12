Este es un resumen de lo que dijo el goleador histórico de la selección chilena:

“Empecé en el fútbol cuando tenía 6 o 7 años. Mi madre jugaba y me transmitió el amor por este deporte. Ella era fuerte, no lo digo porque sea mi madre. De niño también jugué al baloncesto, aunque era pequeño. También me gusta el tenis”

“No sé qué habría hecho si no hubiera sido futbolista. ¿Actor? Quizás sí, actué en la película ‘Mi amigo Alexis’, donde me interpreté a mí mismo”.

“Me gustan mucho las películas como las de Rocky Balboa, él es un guerrero que avanza en su vida”.

«No me gusta todo lo que hace un león, excepto su presencia. Cuando el elefante mira al león sabe que el león tiene hambre, le tiene respeto, incluso si el elefante es más grande. Me gusta eso».

“Todo lo que he hecho en mi carrera, todavía no lo dimensiono. He roto todos los récords: más goles, más asistencias… no me falta nada en la selección. Todavía no lo dimensiono, no pienso… ‘mira lo que he hecho en mi carrera”.

“Todavía estoy en la selección, todavía juego, estoy en forma, me siento muy bien. No lo dimensiono, un día te lo diré cuando deje de jugar al fútbol, te diré, quiero que alguno haga un récord como he hecho yo o más”

