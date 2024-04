Cobreloa demostró por qué es considerado uno de los equipos más grandes en la historia del fútbol chileno y lo hizo ante uno de sus máximos rivales: Colo Colo.

El elenco loíno se agigantó en el Estadio Monumental y tumbó al elenco dirigido por Jorge Almirón, llevándose la victoria por 2-0, en duelo válido por la jornada 8 del Campeonato Nacional 2024.

En un partido caliente y que se disputó con los dientes apretados en Macul, la visita se llevó tres puntos de oro cuajando un partido perfecto, frente a un Cacique que poco hizo por merecer mejor suerte en el compromiso.

En el 26′ vendría la apertura de la cuenta para el forastero. Tremendo error de la defensa entre Vidal y Falcón le quedó a Cristian Insaurralde y fusiló a Brayan Cortés para el 1-0 naranja en Pedreros.

⚽🦊🟠👉 0-1, 27’, C. Insaurralde ¡Gol de Cobreloa! La visita aprovechó un espacio en la defensa alba para poner el primer tanto del partido. #MatchdayLunes Estadio TNT Sports, estés donde estés 📲💻 Link en la BIO 📍 pic.twitter.com/tCjkkkgxsu — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) April 16, 2024

Ya cuando la primera parte estaba finalizando, los loínos se quedaron con un futbolista menos en cancha tras la polémica expulsión de Cristian Insaurralde.

El ariete llegó tarde, le pegó suavemente a Cortés cuando salía, recibió la segunda amarilla y fue enviado a las duchas. Lo anterior desató la polémica, ya que no se evidenció si el golpe fue o no para amonestación, debido que, al ser amarilla, no pudo ser revisado por el VAR.

🦊🟥🤔 ¿ERA FALTA? El juez del partido expulsó a Cristian Insaurralde tras doble tarjeta amarilla luego de esta supuesta infracción contra Bryan Cortés. #MatchdayLunes Estadio TNT Sports, estés donde estés 📲💻 Link en la BIO 📍 pic.twitter.com/rIH6jIz4nb — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) April 16, 2024

Ya en el complemento, Cobreloa jugó con la desesperación de Colo Colo y en un contragolpe espectacular puso la segunda conquista en el compromiso. Pelotazo largo para Gastón Rodríguez que entró solo y fusiló a Cortés con un zurdazo abajo.

⚽🦊🟠👉 0-2, 66’, G. Rodríguez Con 10 en la cancha, Cobreloa sigue alargando su ventaja sobre Colo Colo en este #MatchdayLunes Estadio TNT Sports, estés donde estés 📲💻 https://t.co/mF550OiQV3 pic.twitter.com/RaJwSO2kVB — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) April 16, 2024

Posteriormente, en la última jugada polémica del encuentro, fueron expulsados Bryan Cortés y Rodolfo González.

El defensor de Cobreloa había salido resentido de la cancha y se bajó de la camilla para meterse de nuevo al campo de juego.

Eso sacó de sus casillas al arquero de Colo Colo, que corrió hasta donde estaba el jugador loíno y lo empujó groseramente

Esto es la guinda de la torta, no solo regalamos el torneo sino que también Cortes se hace expulsar.

DESASTRE#VamosColoColo pic.twitter.com/95wr5cHBRH —  Jonathan  (@jonathanswer3) April 16, 2024

De ahí en más, el Cacique intentó por todos los caminos llegar al tanto del descuento que lo ilusionara posteriormente con el empate, pero los loínos se pararon bien en el fondo, terminaron despejando todo lo que le llegó al área y se llevaron un tremendo triunfo desde el Monumental.

Con este resultado, Cobreloa se situó sexto con 13 unidades, mientras que los albos quedaron décimos con solo 6 positivos.

