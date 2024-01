Guillermo Soto

«El grupo me recibió súper bien, me he sentido muy cómodo, feliz y espero ir en alza. El primer tiempo nos sentimos cómodos, nos vimos bien, es lo que queremos plasmar de aquí en adelante. El segundo tiempo bajamos, falta sostener la parte física, pero vamos por buen camino. Más allá de ser un partido de preparacion para lo que viene, (el próximo partido) es un Clásico y lo queremos ganar».

Nicolás Castillo

«Rescatamos la victoria, los minutos no era lo que tenía contemplado, ‘Fer’ se sintió ahí, así que es importante sumar minutos. Seguimos con la preparación, pero lo más importante es cuando empiece el torneo. El primer tiempo jugamos muy bien, se vio un equipo muy intenso con llegadas sólidas al área, nos ayudó mucho a manejar la pelota. Vamos a jugar nuestro primer clásico, ojalá sea un buen resultado y no quepa duda que vamos a intentar ganar ese partido».

/EMG