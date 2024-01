El Barça cumplió los pronósticos ante Osasuna para estar en la final del domingo y logró desquitarse de la racha que le perseguía de ganar 19 triunfos seguidos por la mínima gracias a los goles de Lewandowski (59′) y Lamine en el descuento (90+3). Un año después de alzar el título de la Supercopa de España ante el Real Madrid, los azulgrana volverán a disputar un Clásico en Riad en busca del tercer título de la ‘era Xavi‘. Eso sí, a tenor de lo visto, especialmente por la falta de contundencia en el área rival, que tanto reclama el técnico azulgrana, el Barça deberá ofrecer un plus ante los de Ancelotti si quiere revalidar el título.

Madrid y Atlético pusieron el listón muy alto en la primera semifinal. Si el derbi madrileño se caracterizó por la efectividad de uno y otro equipo cada vez que pisaban el área contraria, en el duelo entre Barça y Osasuna la pólvora estaba mojada, sobre todo en la primera mitad, en la que el marcador ni se movió. Y no fue porque no dispusieran de ocasiones, más bien al contrario. Empezó el equipo de Xavi, con una internada de Raphinha por la derecha que acabó en córner. Replicó el equipo rojillo con una ocasión clarísima pero apareció Koundé en plan salvador. El ex azulgrana Arnáiz, ex compañero de Araujo en el filial culé, logró centrar ante la presencia del uruguayo y Budimir, que ya estaba con la caña a punto dentro del área para marcar, se quedó con las ganas ante la aparición milagrosa de Koundé.

En media hora, el Barça encadenó hasta cinco ocasiones claras, pero ninguna acabó dentro de las redes de Herrera. Lo probó de todas las maneras, pero ni con esas. A los ocho minutos, Ferran disparó desde fuera del área y su chut se marchó rozando el palo derecho del meta rojillo. En el 13, Lewandowski, solo ante el meta rival después de un pase al hueco de Sergi Roberto, fue incapaz de superar a Herrera. En el 19, Gündogan -muy activo- lo probó con un disparo directo de falta, pero Herrera también logró despejar el balón a córner. En el 28, Sergi Roberto no logró rematar bien un buen centro de Koundé desde la derecha y en el 31, de nuevo Lewandowski, no fue certero con la cabeza tras un gran centro de Gündogan de córner. Con Osasuna con una línea de cinco atrás, los de Xavi recurrieron a los desplazamientos en largo para intentar ganar la espalda de los pamplonicas, pero todos sin suerte.

De hecho, Osasuna aparecía poco al área del Barça, pero cuando lo hacía era con peligro. Justo antes del descanso llegaron dos ocasiones clarísimas para los rojillos. En el 39, Budimir dejó retratado a Araujo con un autopase dentro del área, pero el chute del croata lo desvió Iñaki Peña con una mano milagrosa. Solo cuatro minutos después, el meta azulgrana desbarató un disparo directo de falta de Arnáiz. Justo antes del descanso, Raphinha, con una lesión muscular, tuvo que dejar su puesto antes de tiempo a Lamine.

Tras la reanudación, Lewandowski saltó al campo con ganas de desquitarse. Tras un fallo inicial, el polaco aprovechó un pase filtrado de Gündogan para controlar dentro del área y cruzar el balón a la derecha de Herrera, que se estiró sin éxito. Con el marcador a favor, Xavi decidió meter a los ‘jugones’. Pedri, que recibió el alta ayer mismo, y Joao Félix, dieron otro aire al Barça. El canario se apoderó del balón y el portugués, reivindicativo, fue un peligro constante por la izquierda. De sus botas nació el definitivo 2-0 que Lamine, otra amenaza por el otro extremo, logró en el descuento.

Joao Félix quiso reivindicarse

Antes, a los pocos minutos de saltar al campo, Joao Félix estuvo muy cerca del gol, pero su disparo lo despejó a córner Herrera, el mejor de Osasuna. Con el Barça por delante en el marcador, y a falta de 20 minutos para el final, Jagoba Arraste decidió cambiar la línea de cinco atrás por una de cuatro para intentar buscar el empate asumiendo más riesgos. El partido ahí se rompió. De hecho, antes de la puntilla de Lamine los azulgrana gozaron de alguna ocasión más, con un disparo de Pedri, por ejemplo, pero el conjunto navarro aún dio un par de susustos con un chute de Budimir y otro de Rubén García que se marchó alto.

Sin embargo, la mayoría de los culés ayer en la grada del Alwawal Park -aunque con presencia más que respetable de casi 600 rojillos- podrán regresar el domingo al mismo escenario con la ilusión de ver de nuevo a su equipo levantar la Supercopa ante el Real Madrid.

Ficha técnica:

FC BARCELONA, 2

Iñaki Peña (3); Koundé (3), Araujo (2), Christensen (2), Balde (2); Sergi Roberto (2) (Pedri, 61′(2)) , Gündogan (4), De Jong (2); Raphinha (2) (Lamine, 42′(3)), Lewandowski (3) y Ferran (2) (Joao Félix, 61′ (3)).

CA OSASUNA, 0

Herrera (3); Areso (1), Catena (1), David García (2), Juan Cruz (2)(Kike Barja(S.C.), 85′); Pablo Ibañez (2), Iker Muñoz (2) (Moncayola, 69′ (2)), Aimar Oroz (2); Arnaiz (2) (Raúl, 69′ (2)), Moi Gómez (1)(Rubén García, 85′ (S.C.), Rubén Peña (2) (Mójica, 78′ (1)); Budimir.(2)

Goles:

1-0: Lewandowski, 59′; 2-0: Lamine, 90+3.

Espectadores: 21. 423 en el Alawwal Park de Riad.

Árbitro: Muñiz Ruiz (colegio gallego) (3). Amonestó a Catena (32′), Arnáiz (56′) Iker Muñoz (39′) y Arrasate (79′).

/Escrito por Roger Torelló para Mundo Deportivo

/EMG