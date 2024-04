El Bayern de Múnich no pisaba una semifinal de Champions League desde la 2019-20. Semanas después, ganaba la ‘Orejona’ ante el PSG en Lisboa. Ahora, están de vuelta… en su peor temporada en mucho tiempo. Superados por el Leverkusen de Xabi Alonso en el campeonato local, pero entre los cuatro mejores de Europa. Los de Tuchel dejaron por el camino al Arsenal de Arteta; el gol de Kimmich en el Allianz, decisivo.

La igualdad de la ida fue total (2-2), y en el Allianz Arena de Múnich no iba a ser diferente. Bayern y Arsenal, Tuchel y Arteta, plantearon un partido de tú a tú con reparto de posesión e intercambio de golpes. El primero en avisar, no obstante, fue el equipo bávaro: los locales, empujados por la pirotecnia de su público, generaron casi todo su peligro desde el costado derecho con Sané. Así llegaron las ocasiones de Kane. La más clara, no obstante, fue de Mazraoui aprovechando el doble lateral con Guerreiro por la izquierda.

Gol de Kimmich (1-0) en el Bayern Munich 1-0 Arsenal MOVISTAR PLUS CHAMPIONS

Pero el Arsenal no se amedrentaba. Odegaard, que dejó un susto tras un golpe en la rodilla en el tramo final de la primera parte, controlaba el ‘tempo’ del encuentro y se apoyaba en el buen hacer de Rice y Jorginho. Martinelli fue, por el costado izquierdo, el más peligroso. Pero Neuer respondió bien. También David Raya, que sacó una gran mano tras un disparo de Goretzka desde fuera del área.

Kimmich al rescate

Su futuro está en el aire: no ha renovado y podría salir en verano… pero esta Champions Joshua Kimmich quiere que viaje a Baviera. El Bayern arrancó con fuerza la segunda parte y el polivalente futbolista alemán, esta vez actuando de lateral, hizo el 1-0 con un gran remate de cabeza. Rompió desde segunda línea y aprovechó un milimétrico centro de Guerreiro.

Ya había avisado antes el Bayern con un doble remate al palo: Goretzka y el propio Guerreiro. El Arsenal tenía la pelota pero los de Tuchel, de golpe, parecían haber recuperado la consistencia defensiva perdida esta 2023-24. Volvía la fiabilidad.

A los ‘gunners’ el golpe les afectó demasiado. Apenas una ocasión reseñable para tanto dominio londinense después del 1-0. Solamente Odegaard puso a prueba a un Neuer que vivió demasiado tranquilo los minutos finales. Balón, balón, balón… pero incapacidad para superar las cerradas líneas bávaras.

El Arsenal se quedaba por el camino, el Bayern ‘renace’ a tiempo para apuntarse a la Champions League.