Este fin de semana el Manchester City de Pep Guardiola se coronó campeón de la Premier League por cuarta temporada consecutiva. El equipo inglés se quedó con la edición 2023-2024 luego de vencer al West Ham por 3 a 1, superando por dos puntos al Arsenal, quienes lucharon por el título hasta la última fecha.

La disputa por el trofeo estuvo intensa, pero la jerarquía del club fue superior y aumentó el palmarés del equipo. Pero tras una larga temporada dejándolo todo en la cancha, los jugadores se dieron un merecido relajo y celebraron como corresponde.

Al igual que durante las celebraciones tras ganar la Champions, Jack Grealish fue el encargado de comandar los festejos del plantel, y luego del partido se fueron a un club nocturno para tomar de lo lindo junto a sus cercanos.

Durante la madrugada, los paparazzis se quedaron esperando a las figuras del City, quienes dejaron la fiesta en no muy buenas condiciones, y la prensa británica compartió fotos de varios futbolistas que tuvieron problemas para mantenerse de pie, como fue el caso del español Rodri quien se fue sujetado por escoltas.

Man city players leaving the club at 5am, look at haaland ffs he doesn’t know what planet he’s on. pic.twitter.com/9Bm087m3vY

— Jacky (@MCFC_Jacky) May 20, 2024