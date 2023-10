El partido entre Chile y México por la primera fecha del Grupo A de los Juegos Panamericanos Santiago 2023 será este lunes 23 de octubre a las 20:00 horas, en el Estadio Sausalito de Viña del Mar y en la banca de Chile estará Eduardo Berizzo.

Esta competencia internacional, más los partidos contra Paraguay y Ecuador a disputarse en el mes de noviembre determinarán la continuidad del actual entrenador de la selección nacional.

Mientras tanto, desde Argentina, desmintieron cualquier acercamiento de Ricardo Gareca con la ANFP para ser el eventual sustituto de Berizzo

Conmigo nunca tuvieron una conversación y ni hubiéramos aceptado a tenerla mientras haya un técnico sentado en ese lugar, además compatriota», sentenció su abogado Mario Cupeli.

«Jamás hubiésemos hablado, no es nuestro estilo. Y si me llaman a mí, yo no hablaría una sola palabra, porque hay un técnico trabajando y lo respetamos. No hay ninguna posibilidad de que hablemos», añadió el jurista que trabaja junto a Ricardo Gareca que, de momento, sigue siendo uno de los entrenadores más cotizados del continente.

