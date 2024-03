Si sabe algo de francés, vea y escuche a Kylian Mbappé:

Y si no entendió mucho, acá le resumimos lo fundamental de sus declaraciones:

»La mayor parte del tiempo vine como rival, por lo que no tuve la oportunidad de admirar el estadio como es debido. Pero es genial jugar aquí, en uno de los tres estadios de Francia, sin duda, donde hay más ambiente. Incluso como parisinos, siempre nos dan ganas de hacer un buen partido»

»No me atrevería a preguntar eso. Independientemente del recibimiento que reciba, daré lo mejor de mí. Lo entenderé, si me pitan, el domingo hay Clásico y soy jugador del PSG, así es la vida. Si no me silban, será una agradable sorpresa».

«Nada que ver con mi situación profesional si jugué mal ante Alemania. Es un orgullo jugar con la selección de Francia. Quiero jugar siempre, también en el club. Quiero estar listo siempre. Ante Chile esta tarde por nsupuesto que quiero estar en la cancha».

“Él [Tchouaméni] hablaba de mí cuando dijo que pronto me van a ver en España. Y es cierto, jugué contra la Real Sociedad y vamos a jugar contra el Barcelona. Y si pasamos podríamos jugar contra el Atlético de Madrid. Me verán más seguido