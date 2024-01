Los números de Lionel Messi en la temporada 2023. El astro argentino no pudo estar presente en la premiación, pero con el tercer reconocimiento The Best, superó a dos jugadores con los que se igualaba en galardones: Cristiano Ronaldo (2016, 2017) y Robert Lewandowski (2020, 2021). Messi también es el máximo ganador de balones de oro de la France Football.Entre el 19 de diciembre del 2022 y el 20 de agosto del 2023se vistió de rosa con el Inter Miamiy máximo goleador del torneo. En la primera mitad del 2023 jugó con el PSG y ganó la Liga de Francia.Con este nuevo logro, Messi continúa su leyenda como el futbolista con más títulos conseguidos en el mundo en la historia del fútbol profesional.