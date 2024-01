Desde el primer momento, la charla se centró en su físico, y lo que este le ha permitido o no hacer en el mundo del cine. Refiriéndose en primer lugar al éxito de ‘Modern Family’: «Desde el primer episodio me volví famosa en todo el mundo, pero soy una latina que no parece tan latina, y no tengo las mismas oportunidades que los actores americanos«, destacó.

Sin embargo, quiso matizar sus palabras: «No me estoy quejando, sería una ingrata, he hecho mucho más de lo que soñaba, pero me cuesta más encontrar papeles. No puedo hacer de científica, o de jueza tal como me veo«, agregó.

«Cuando yo empecé en ‘Modern Family’, hace 15 años, aún me veía mucho más exagerada de lo que ves ahora. No digo que no haya científicas así. Pero esos papeles no están para alguien como yo», apuntó sobre el tipo de papeles que le permiten hacer en muchas ocasiones.

Las tetas y su cuerpo, clave en su éxito

Es más, Sofía no tuvo problemas en reconocer que su espectacular físico le ha ayudado siempre: «Sería absurdo negarlo y que eso me hiciera sentir mal. Al revés, estoy agradecida con la vida. A mí estas tetas gigantes y este cuerpo me abrieron todas las puertas, fue mi pasaporte al mundo con 20 años, cuando empecé como modelo, pero hoy tengo 51 años y sigo dentro».

«No le temo al riesgo, trabajo como nadie, tengo personalidad, siempre he estado vigilante a lo que había fuera y no he tenido miedo. Hay mujeres más bonitas, más jóvenes, con más tetas y más cuerpo que yo, pero yo sigo dentro porque he demostrado que puedo quedarme», señaló sobre el tema de su físico.

Y es que destaca que desde el instituto le pasa, diciendo que «todos los chicos querían» estar con ella. «Desde muy joven sé mis fuertes y los aprovecho. Pero si solo ves mis tetas, entonces el problema es tuyo«, sentenció.