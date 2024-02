Tomás Barrios (111°) levanta el puño en el duelo de chilenos en el ATP de Santiago. El de Chillán derrotó por 7-6(3) y 7-5 a Christian Garin (83°), en un partido marcado nuevamente por los problemas del court central de San Carlos de Apoquindo.

Ya sin el calor extenuante de la tarde capitalina, el tres y el cuatro de de Chile salieron a enfrentarse por la primera ronda del ATP de Santiago. Para Garin un torneo sin expectativas, como adelantó hace unos días. Para Barrios, en cambio, la gran chance de vencer al tenista más exitoso del país en los últimos diez años.

Un juego de estilos, en un partido marcado por la chance no común de ver a eso nacionales enfrentados en el circuito ATP. Comenzó sin quiebres, pero rápidamente con reclamos de Garin por el estado de la cancha. Primero por un hoyo en el fondo de la pista, que tuvo que ser emparejado en medio del tercer juego. Después por un mal bote que le dio una pelota dentro de la pista.

Malestar que siguió a lo largo de todo el partido para Gago, quien incluso llegó a patear el fondo en una oportunidad. “Eso no ayuda mucho Christian”, le llegó a decir el umpire luego de aquello.

Barrios, por su parte, evitó ofuscarse con la pista e incluso buscó aprovecharla en el arranque. Lo poco compacta que estaba complicaba que Gago pudiese despegar rápidamente y el de Chillan castigó cada vez que pudo con cortas.

Así el primer parcial destacó por la molestia, pero también por los quiebres. Cuatro castigos en los primeros siete juegos. Descontrol que se calmó hasta que comenzó el tie break. Barrios comenzó 3-1, y pese a una doble falta, logró sellar el parcial por 7-3. Garin frustrado, incluso le recriminó a su box un consejo en el último punto. Gesto con el dedo pulgar para dejar en claro que nada salía en la precordillera.

Tenso final

Y ese malestar no desapareció para el ex 17 del mundo. Entre el hastío por la cancha y por su juego, el paso de Gago por San Carlos fue para el olvido. Nunca se le vio disfrutando e incluso cuanto se mantenía en plena lucha, las sensaciones que eran que no encontraba respuestas ni paz.

Todo empeoró en el desenlace del décimo juego. Garin lo perdía por una pelota que rozaba la línea y se enfurecía por el cobro. Fueron segundos en donde todo el enojo volvió a salir a flote, donde también hubo tensión. Tanto el reclamo hacia el juez de silla, como la consulta directa a Tomi sobre el bote de esa pelota.

El quiebre lo dejó expuesto, al punto que quedó eliminado sin ganar un solo punto en el juego. Golpe brutal para el nortino, pero un hito en la carrera de Barrios, quien se medirá contra Alejandro Tabilo el jueves, por el paso a cuartos de final.

/Escrito por Aquiles Cornejo para La Tercera