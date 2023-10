Su primer apuesta por la transición energética está realizando el multimillonario norteamericano Todd Boehly, activo empresario en el mundo de los deportes. El actual presidente del club de fútbol inglés Chelsea, quien además tiene participación en la propiedad de equipos norteamericanos como Los Ángeles Lakers y Los Ángeles Dodgers, está diversificando aún más negocios.

Se trata de una operación en la cual su holging Eldridge, del cual es accionista mayoritario, se asoció con otras dos sociedades de inversión para adquirir una participación mayoritaria en la empresa australiana de ingeniería y consultoría minera Ausenco, en una transacción cercana a los US$ 578 millones.

La toma de control de la firma oceánica fue anunciada este viernes por las partes, en un acuerdo donde Mike Burke, antiguo presidente y CEO de Aecom, una gran empresa de consultoría de infraestructuras, actuó como asesor y socio de Eldridge y del consorcio comprador. Se espera que Burke se sume al directorio de Ausenco como el nuevo presidente. En tanto Zimi Meka, cofundador de Ausenco, seguirá siendo CEO, director e inversionista de la compañía.

A person walks outside Stamford Bridge, the stadium for Chelsea Football Club, after Britain imposed sanctions on its Russian owner, Roman Abramovich, in London, Britain, March 10, 2022. REUTERS/Hannah Mckay

Perella Weinberg Partners actuó como asesor financiero exclusivo de Ausenco en la operación.

Para la conformación del negocio, Eldridge se asoció con Brightstar Capital Partners, compañía especializada en private equity, y el grupo Claure, fundado por el empresario boliviano Marcelo Claure, firma de inversiones globales en las que destaca la participación como el mayor accionista individual en T-Mobile, y el gigante de la moda rápida, Shein, entre otras.

De acuerdo con el anuncio realizado entre las partes, la asociación busca impulsar líneas de negocios centradas en la transición energética, buscando impulsar el suministro de minerales críticos para la electromovilidad.

Boehly emitió una declaración conjunta con los cofundadores de Eldridge, Tony Minella y Duncan Bagshaw, relevando su incursión en la provisión de minerales claves para el tránsito hacia una economía basada en energías limpias.

“Invertimos en lo que la gente necesita y en lo que la gente quiere, dos cualidades expresadas en la actividad de Ausenco durante las tres últimas décadas”, señalaron desde Eldridge, agregando que la firma australiana “ha trabajado en todo el mundo para suministrar minerales fundamentales para casi todos los aspectos de nuestras vidas y para la transición energética en curso”.

“Estamos encantados de asociarnos con un equipo directivo de talla mundial para seguir mejorando y diversificando su oferta de servicios”, enfatizaron.

Boehly, además de participación en clubes deportivos tiene también intereses en la industria del entretenimiento. El multimillonario es uno de los dueños de la compañía de cine independiente A24, distribuidora de la reciente ganadora del premio Oscar “Everything Everywhere All at Once” y también productora de otras cintas elogiadas por la crítica, como Lady Bird, Midsommar, Hereditary y Moonlight (también ganadora del Oscar).

El empresario además, a través de Eldridge, tiene los derechos del catálogo musical de Bruce Springsteen y es uno de los dueños de Epic Games, una de las principales empresas de videojuegos.

Todd Boehly tiene participación en A24, productora y distribuidora de películas y series de TV.

El negocio minero

Ausenco fue fundada en 1991 y cuenta con 3.000 empleados enfocados en los proyectos de ingeniería y consultoría más exigentes del mundo. En Chile, la firma participa en 13 proyectos mineros, mayoritariamente centrados en la industria del cobre.

“Siempre hemos desafiado lo que es posible y hemos entregado servicios de forma sostenible y con integridad”, afirmó el CEO de Ausenco, Zimi Meka. “Desde la obtención de permisos hasta el cierre, nuestro personal está encontrando mejores maneras de planificar proyectos, utilizar eficazmente los recursos, proteger el medio ambiente y aportar valor a los clientes y las comunidades. En Eldridge, Brightstar y Claure Group tenemos socios que entienden esta ambición y nuestra cultura”, agregó.

Por su parte, el CEO de Brightstar, Andrew Weinberg, destacó que Ausenco “desempeña un papel vital para facilitar la transición mundial hacia la electrificación y los vehículos eléctricos”, y enfatizó que la firma “está estratégicamente posicionada para el crecimiento futuro debido a su impresionante historial de rendimiento, y el aumento previsto de la demanda de metales y minerales que son esenciales para las soluciones sostenibles”.

Marcelo Claure, fundador y CEO del grupo Claure, remarcó que “con el cambio hacia una energía más sostenible ganando impulso, América Latina tendrá un papel clave que desempeñar como la principal región productora de minerales esenciales, como el cobre y el litio”.

“Dada la fuerte presencia de Ausenco y su cartera de proyectos en la región, creemos que la compañía estará a la vanguardia de esta transición, contribuyendo activamente a la electrificación del mundo”, subrayó Claure. El empresario boliviano también se unirá a la mesa directiva de Ausenco.

/