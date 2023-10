El cuarto aniversario del 18-O, el plebiscito constitucional que se realizará el próximo 17 de diciembre y las elecciones en Argentina fueron los temas tratados en el primer capítulo de la nueva temporada del Podcast Electoral, conducido por el director de El Líbero, Eduardo Sepúlveda, y que tiene como panelistas al analista político y académico de la UAI, Max Colodro, y al presidente del Leadership Institute de Chile, Darío Paya.

Sobre la efeméride del inicio del “estallido”, para Colodro “fue el clímax de un largo proceso de deterioro que ha estado viviendo la sociedad chilena, deterioro institucional, deterioro de su convivencia, un proceso de polarización política muy intenso, que son fenómenos que se inician antes del 18 de octubre. Yo nunca he dejado de insistir de que uno de los factores principales de este proceso de deterioro tiene que ver con la dificultad política, social y cultural que tiene un sector de la sociedad chilena para asumir la legitimidad de la alternancia en el poder, que es un fenómeno que se empieza a instalar en el año 2010”, con la llegada del Presidente Sebastián Piñera a La Moneda.

Para Darío Paya, en tanto, “todo lo que encarnaba el ‘octubrismo’ tuvo su expresión en el plebiscito del año pasado, en el intento por aprobar ese mamarracho constitucional. No me llama la atención que un 60% hoy día considere que fue un error y una inutilidad todo ese proceso”.

Colodro: “El escenario optimista del oficialismo es que se mantenga la Constitución que, en palabras de Boric, era la peor alternativa”

A poco menos de dos meses del plebiscito que zanjará si la ciudadanía aprueba o rechaza el texto constitucional de este nuevo proceso, el académico de la UAI resaltó el hecho de que amplios sectores de la izquierda ya estén jugados por votar ‘En contra’.

“Es algo que nunca dudé que iba a ocurrir. A partir del resultado del 7 de mayo, de la contundencia del resultado del Partido Republicano y Chile Vamos, tuve la convicción de que la izquierda iba a desaprobar el proceso más allá de la discusión sobre los contenidos, que para la izquierda fue siempre una cuestión más bien secundaria, por no decir muy accesoria”, sostuvo.

“Siempre tuve la convicción de que el oficialismo iba a terminar rechazando, de que no podía aceptar un texto que estaba siendo generado por una hegemonía clara de derecha, y creo que la gran paradoja histórica del momento que estamos viviendo es el hecho de que hoy día la izquierda esté apostando precisamente a la mantención de lo que ellos llamaban la Constitución ‘de los cuatro generales’. O sea, hoy día el escenario optimista del oficialismo es que se mantenga la Constitución que, en palabras del Presidente Gabriel Boric, era por definición la peor alternativa. Ese rasgo muestra la magnitud de la derrota política y cultural que ha vivido la izquierda en este último tiempo”, agregó Colodro.

Paya: “Va a ganar el Apruebo, y no apretado”

Paya, en tanto, se refirió a la posición más proclive al rechazo que han mostrado hasta el momento los votantes de derecha, lo que a su juicio sería un error que es un funcional a las aspiraciones del Partido Comunista.

“Uno escucha a mucha gente de derecha que dice ‘yo prefiero la Constitución actual’. Es gente que no quería este nuevo proceso, que no le gustaba, que no esperaba el resultado de mayo y que se quedó pegada en esa postura. Pero el ex presidente del Partido Comunista, ya fallecido, Guillermo Teillier, dijo en abril que le gustaba una Constitución habilitante que nos permita en el futuro aprobar las leyes que queremos. Y eso exactamente es lo que representa para el PC el rechazo. La Constitución actual se transformó en la madre de todas las constituciones habilitantes, porque el año pasado se aprobó una reforma constitucional que bajó a 4/7 el quórum para modificar la actual Constitución. Eso la transforma en la Constitución del planeta con los quórums más bajos para modificarla, exactamente la visión que expresó el señor Teillier en abril. Así que no. No existe la posibilidad de seguir con la Constitución actual. La Constitución actual se modifica en un dos por tres”, sostuvo.

A pesar de lo adversas que se ven las encuestas, en donde el ‘En contra’ le saca una gran ventaja al ‘A favor’, el presidente del Leadership Institute de Chile cree que “va a ganar el Apruebo, y no apretado”. Para Paya “hay mucha gente que se engancha tarde con los procesos electorales, se informa al final, y se van a empezar a sumar a la opción del Apruebo”.

Distinto piensa Colodro: “Yo no soy experto electoral, pero hay una diferencia muy grande, una diferencia de casi 30 puntos. Remontar 30 puntos en dos meses es algo que no tiene muchos precedentes en la historia electoral en ninguna parte, entonces tiendo a que lo más probable es que efectivamente no se pueda revertir el resultado”.

Aunque sostuvo que “hay una parte mía, escéptica y modesta, que dice ‘a lo mejor hay algo que no estoy viendo’”. En ese sentido, agregó que “el hecho de que José Antonio Kast crea que puede dar vuelta este partido adverso en las encuestas, confirma que aquí hay una apuesta por el todo o nada. Se están jugando buena parte del capital político”.

Colodro: “Argentina está muy cerca, eventualmente ad portas, de un estallido político”

Sobre la primera vuelta presidencial que se vivirá este domingo 22 de octubre en Argentina, donde los principales candidatos para llegar a la Casa Rosada son el oficialista Sergio Massa -actual ministro de Economía-, y los opositores Patricia Bullrich y Javier Milei, el académico de la UAI sostuvo que “Argentina está muy cerca, eventualmente ad portas, de un estallido político”.

A su juicio, “esto es el resultado de un país que lleva 70 años de un proceso de deterioro, de captura del Estado por parte del justicialismo, de una crisis económica de la cual no logra salir, con niveles de pobreza y miseria inéditos para un país de esa riqueza de recursos naturales y del capital humano que tiene. La desesperación producto de este largo ciclo de deterioro hace que estemos ad portas de una respuesta muy radical de parte de un sector de la población que puede llevar a que un candidato tan disruptivo y sui generis como Milei pueda eventualmente convertirse en Presidente el próximo domingo”.

Para Paya, en tanto, “hay una clara ventaja de Milei, aunque aparentemente no va a ganar en esta primera vuelta porque no va a sacar el 45% ni le va a sacar 10 puntos de ventaja a los otros. Va a haber una segunda vuelta y la cosa parece bien aspectada para él”.

Según el ex diputado, si Milei gana esta elección es porque “mucha gente se va a reenganchar y verá en la elección una oportunidad para dar un golpe de timón a este proceso de deterioro de la política argentina”.

Original de El Líbero

