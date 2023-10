Esta es la carta publicada con la declaración del programa Sin Filtros:

SIN FILTROS es un programa que siempre se ha caracterizado por ir de frente. Este ha sido nuestro sello, y esta vez no será la excepción. Nosotros no arrugamos. Ayer dejamos de estar al aire. Queremos agradecerles a todos nuestros espectadores por su lealtad y cariño expresado a través de múltiples plataformas. La reacción de la gente ha sido IMPACTANTE. Reafirmamos nuestro compromiso con la transparencia y una mirada de la actualidad SIN FILTROS. En los 129 Capítulos al aire dimos espacio a las distintas voces políticas y ciudadanas de nuestra sociedad e incluso a las más radicales. Para nadie es un misterio que el programa incomoda, cuestiona el poder y dice cosas que a muchos no les gusta escuchar. En esa línea, hemos vivido múltiples situaciones complejas y presiones que dificultan nuestra sostenibilidad comercial y a veces nuestra propia tranquilidad. Siempre hemos asumido dichos costos, pero en tiempos duros y ante una decisión país tan delicada y que pone tanto en juego, como la que enfrentaremos el 17 de diciembre, decidimos que es necesario parar. Un programa de televisión de debate político que se apaga es un daño a la democracia y a la libertad de expresión. Haremos TODO lo que este en nuestras manos por revertir y resolver lo anterior, lo antes posible, porque creemos en lo que hacemos y no nos mutearán. Tal como dijimos hace unos días, gracias por tanto y por todo.

Y estas son algunas de las muchísimas reacciones en redes sociales:

🛑 EL FIN DE SIN FILTROS REPRESENTA LA DEGRADACIÓN DE NUESTRA DEMOCRACIA Sería impresentable que el cese del programa @sinfiltros_tv se haya producido por presiones externas. @Jou_Kaiser#sinfiltros #censura #gonzalofeito #renunciaparedes pic.twitter.com/Zs9PIxMXcf — JouKaiser_Prensa (@JouKaiserPrensa) October 19, 2023

🚨🔴😳 #ALERTA 😳🔴🚨 Para quienes se preguntan … ¿Y esta wea es Paredes? Lamento informarles que sí … PABLO PAREDES es el Director de la Secretaría de Comunicaciones en la Moneda (SECOM) … Para BORIC cualquiera que se parezca a LUIS CASTILLO califica !!!#RenunciaParedes pic.twitter.com/o8OiWUJxJ5 — Chilena (@ProfeMuyChilena) October 19, 2023

No podemos permitir se limite la libertad de expresión!!! Los niveles de censura del gobierno son inaceptables!! #RenunciaParedes Ahora los amiguitos del presidente @GabrielBoric que por cierto abundan en cargos públicos pueden decidir los contenidos y quienes los comunican?? pic.twitter.com/2FqPBiGjwj — Paulina Ugalde J. (@Pauliugaldej) October 19, 2023

ESCANDALOSO lo que denuncia el programa. No quieren debate libre y democrático, porque aborrecen la Libertad y detestan la Democracia, totalitarios de mierda. #RenunciaParedes https://t.co/3AZYt88xvJ — Beaumont® (@jldebeaumont) October 19, 2023

Algunos especulan con que Pablo Paredes tuvo algo que ver en la censura del programa político más visto en Chile @Sinfiltros_tv otros dicen que fue un conflicto entre Eyzaguirre y Feito…. Cual será la real razón? Es cosa de leer el comunicado de Sin Flitros! #RenunciaParedes https://t.co/ef7VLjdEbB pic.twitter.com/wJNHsDu7R3 — Alejandro (@Ale_leria) October 19, 2023

/gap