La tarde de este viernes, la ministra de Ciencias, Aisén Etcheverry, señaló que el laboratorio chino Sinovac no se instalará con un Centro de Innovación y Desarrollo en la comuna de Antofagasta como se había anunciado en 2021, y en su lugar, se proyecta localizar dicha planta en Colombia.

Según detalló a Cooperativa la ministra, «de los antecedentes que tenemos nosotros, más bien lo que gatilló la decisión no fue un tema de permisos, fue un tema de tamaño de mercado, que son razones distintas».

«Particularmente es una planta que estaba pensada para un cierto tipo de vacuna. En sencillo: no se puede hacer todo tipo de vacunas en una misma planta, sino que son específicas para un tipo de vacunas y esa tecnología en particular tenía ciertas características de mercado que efectivamente a Sinovac no le parecían lo necesariamente atractivo desde Chile y sabemos que habían conversaciones con Colombia en realidad», detalló.

De todas formas, la ministra indicó que esta situación en ningún caso cierra las conversaciones que están teniendo con la empresa para otras posibles plantas de vacunas.

En agosto de 2021, y luego de semanas de análisis entre diversas regiones, se hizo oficial la decisión de que Chile contaría con una planta de vacunas «fill and finish» (llenado y envasado) de Sinovac en el país, y el lugar elegido fue la Región Metropolitana, mientras que en la región de Antofagasta se instalaría el centro de desarrollo tecnológico.

En la oportunidad, el vicepresidente de Sinovac, Weining Meng anunció inclusp que deseaban iniciar la producción de vacunas «lo más pronto posible», y se proyectaba que la planta comenzara a funcionar el primer trimestre de 2022.

En la instancia también participó el rector de dicha casa de estudios, Ignacio Sánchez, directivos del Instituto Milenio en Inmunología e Inmonoterapia (IMII), entre ellos el doctor Alexis Kalergis, y los entonces ministros de Salud, Enrique Paris; de Ciencias, Andrés Couve; y Economía, Lucas Palacios.

