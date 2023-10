«Una vez más quedamos en ridículo ante la comunidad internacional». Esas fueron las lapidarias palabras del ex ministro de Salud, Jaime Mañalich, al abordar la decisión de Sinovac de no instalar su planta de Innovación y Desarrollo (I+D) en Antofagasta, tal como se había prometido en 2021.

La información se conoció esta tarde, luego que la ministra de Ciencias, Aisén Etcheverry, señalara a Cooperativa que «de los antecedentes que tenemos nosotros, más bien lo que gatilló la decisión no fue un tema de permisos, fue un tema de tamaño de mercado, que son razones distintas».

El ex titular de Salud, comentó a Emol que habría un «desentimiento informal de parte de Sinovac de instalar la planta que se iba a construir también en la Región Metropolitana (para llenado de vacunas), según tengo entendido, ese proyecto tampoco va. De todos modos, no tendría mucho sentido instalar una fábrica de vacunas sin este otro proyecto de I+D».

En esa línea, comentó que a su juicio «es paradójico que el único anuncio que trae el Presidente Gabriel Boric después de su gira por el gigante asiático sea el de fabricar baterías de litio, si es que eso ocurre».

«Yo creo que una vez más quedamos en ridículo ante la comunidad internacional, al mostrar que no somos capaces ni siquiera de alojar una iniciativa tan virtuosa como esta. La responsabilidad es nuestra, no de que el laboratorio dijo algo… Me parece que lo mínimo que debe ocurrir es una citación de la Cámara de Diputados a la ministra de Ciencias, para que explique con datos lo que ocurrió», subrayó.

El ex secretario de Estado puntualizó que esta situación golpea a toda la industria de salud potencial para Chile, «porque si los chinos dicen que no vamos a invertir en Chile por razones que no han sido detalladas, eso actúa como un disuasor para otras inversiones en ciencia y tecnología».

Doctor Kalergis: «Efectivamente el proyecto ha sufrido retrasos»

Quien también abordó el tema fue el doctor Alexis Kalergis, director del Instituto Milenio en Inmunología e Inmunoterapia, quien formó parte del grupo de profesionales y autoridades que en agosto de 2021 participaron del lanzamiento oficial del anuncio de Sinovac y la -ahora fallida- instalación de dos plantas en Chile.

Según comentó Kalergis a este medio, Sinovac está trabajando «en un plan estratégico de I+D y producción de vacunas en Latinoamérica con iniciativas independientes en distintos países, evaluadas separadamente en su mérito de acuerdo a las particularidades de cada país y territorio».

«Efectivamente, el proyecto de construcción de plantas de vacunas en Chile liderado por Sinovac ha sufrido retrasos debido a varios factores como aspectos regulatorios y comerciales, los que son definidos exclusivamente por Sinovac. Sin embargo, entendemos que el objetivo de Sinovac podría ser la creación de una red latinoamericana que contribuya al suministro de vacunas en la región, por lo que es esperable que hayan avances en la construcción de plantas en otros países en Latinoamérica», precisó.

De todas formas, Kalergis comentó que «desde la UC hemos jugado un rol científico y estratégico, en ningún caso en el desarrollo comercial de vacunas y nuestro énfasis es contribuir desde la ciencia a la salud pública nacional, por medio de la evidencia científica necesaria para el desarrollo y validación científico-clínica requerida para transferencia de las vacunas a la sociedad, como fue el caso de la campaña de vacunación que permitió controlar la pandemia de covid-19».

«Como equipo científico de la UC estamos completando la construcción de una planta piloto de fabricación de vacunas para fines de investigación y desarrollo de estudios científico-clínicos. Este laboratorio funcionará desde el Centro de Innovación de la UC y esperamos que inicie sus operaciones en los próximos meses», comentó.

Esto último, porque «la complejidad de este tipo de plantas requiere de un diseño bien elaborado, junto con proyectos de especialidades que deben ser validados por las instancias respectivas».

Con todo, remarcó que dicho laboratorio será un aporte a la comunidad, «dada la importancia que tienen para la salud pública nacional el contar con nuevas vacunas y medicamentos capaces de prevenir o tratar enfermedades de alto impacto para nuestra población. De esta manera, el recuperar la capacidad de manufactura de vacunas permitirá avanzar en el desarrollo de tecnologías necesarias para enfrentar situaciones de crisis sanitarias, como la que hemos vivido en los últimos años y así contribuir de esta manera al bienestar social, cerró.

