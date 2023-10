El cantante boricua Daddy Yankee y su esposa Mireddys González enfrentan rumores de separación tras 28 años de matrimonio. Aunque no se ha confirmado la separación, ambos se dejaron de seguir en redes sociales y esto ha iniciado las especulaciones.

Ahora su hija Jessaelys publicó un triste mensaje en sus historias de Instagram que dejó a todos sorprendidos y se preguntan si tiene que ver con la supuesta separación de sus padres.

“Necesito un apagón, no existir durante un tiempo, no sentir, no pensar, no nada”, escribió en sus historias.

Luego de eso publicó unos videos de su rostro con una expresión poco feliz. Esto ha sido interpretado por muchos como una señal de que Daddy Yankee y Mireddys ya no estarían juntos.

La esposa de Daddy Yankee ha publicado algunos mensajes con los que ha generado muchas dudas y muchos se preguntan si esos mensajes están dirigidos a su esposo.

Algunos de los mensajes que publicó fueron: “En mi curriculum voy a poner: experta en sospechar cosas que después resultan ser ciertas”,“No se trata de quien es bueno en tu cara, sino de quien es leal a tus espaldas”.

“Cuando ofendas a alguien, clava un clavo en la pared. Cuando te disculpes, sácalo, entonces entenderás que siempre quedan huecos”, “Cuando algo malo te suceda, tienes tres opciones: Dejar que te marque. Dejar que te destruya. Dejar que te fortalezca”, este último lo escribió junto a una selfie frente al espejo.

El matrimonio de Daddy Yankee y Mireddys Gonzáles es uno de los más estables del mundo del espectáculo. De hecho, ella ha estado a su lado desde que el boricua no tenía nada de fama y no había logrado un nombre en la industria musical. También estuvo con él durante sus casi 30 años de carrera artística, acompañándolo en cada momento.

