Halloween está a pocas horas de su llegada y Hollywood ha decidido celebrarlo por adelantado. Este fin de semana, muchos de los famosos se reunieron en la fiesta de Halloween de Casamigos y una de las temáticas más destacadas del 2023 fue clara: el homenaje a la Princesa del Pop, Britney Spears, quien acaba de lanzar su revelador libro de memorias The Woman In Me. Otras celebridades no dejaron pasar la oportunidad de lucirse a escasos días de la celebración y optaron por compartir sus disfraces en redes sociales.

Paris Hilton

Sin duda, la personalidad que más impactó a su llegada a la fiesta de Casamigos fue Paris Hilton cuando entró disfrazada de Britney Spears, luciendo el traje azul de azafata del icónico videoclip de Toxic. La millonaria lo recreó todo a la perfección: vestido, gorro, pendientes y peinado idénticos. Para complementar el look, añadió unas gafas futuristas y unos mitones a juego; y su esposo, Carter Reum, la acompañó con un traje de piloto aéreo.

Paris Hilton deslumbró en el icónico traje azul de azafata de Britney Spears en su videoclip «Toxic» de 2003 (Foto: MEGA/GC Images) Paris Hilton deslumbró en el icónico traje azul de azafata de Britney Spears en su videoclip «Toxic» de 2003 (Foto: MEGA/GC Images)

La socialité, que es amiga de la estrella del pop desde hace muchos años, también presumió su disfraz en Instagram con un video en donde modela su atuendo al ritmo de Gimme More, haciendo un lip-sync inicial de su legendaria frase “It’s Britney, Bitch”. “En honor a nuestra reina. Feliz Halloween. #SoloÍconos”, escribió en el pie de foto.

Jessica Alba

El tributo de Jessica Alba a Britney Spears al que también se unió la actriz Kelly Sawyer (Foto: Michael Kovac/Getty Images for Casamigos) El tributo de Jessica Alba a Britney Spears al que también se unió la actriz Kelly Sawyer (Foto: Michael Kovac/Getty Images for Casamigos)

Quien parece haberse puesto de acuerdo con Hilton para el homenaje a Toxic fue la actriz Jessica Alba, pues cada una asistió con uno de los estilos que la ganadora del Grammy lució en el famoso videoclip de 2003. Alba arriesgó más ya que su brillante body nude dejaba poco a la imaginación y su peluca larga rubia para personificar a Spears la transformó por completo.

Estos guiños a la cantante también expresan el gran apoyo con el que cuenta por parte de los famosos, teniendo en cuenta todo lo que se supo recientemente sobre su dura historia de vida.

Kourtney Kardashian

La mayor del clan Kardashian-Jenner lució como su hermana en el Met Gala 2013, cuando también estaba embarazada (Instagram @kourtneykardash) La mayor del clan Kardashian-Jenner lució como su hermana en el Met Gala 2013, cuando también estaba embarazada (Instagram @kourtneykardash)

La mayor de las Kardashian sorprendió a sus seguidores al compartir una serie de fotografías en las que aprovechó su avanzado embarazo para personificar a su hermana Kim en el Met Gala 2013, cuando lucía embarazada de su primera hija North, de 10 años. En definitiva, uno de sus disfraces más ingeniosos.

Megan Fox y Machine Gun Kelly

Megan Fox y Machine Gun Kelly se inspiraron en los personajes de Quentin Tarantino (Foto: Matt Winkelmeyer/Getty Images for Casamigos) Megan Fox y Machine Gun Kelly se inspiraron en los personajes de Quentin Tarantino (Foto: Matt Winkelmeyer/Getty Images for Casamigos)

La actriz Megan Fox y su pareja, el cantante Machine Gun Kelly, causaron revuelo con sus sangrientos disfraces, ya que acudieron vestidos bajo la temática de Kill Bill, la película de Quentin Tarantino de 2004. Ambos se presentaron como dos asesinos del filme. Kelly vistió un enterizo amarillo manchado de sangre y empuñaba una katana como el personaje de Uma Thurman.

Cindy Crawford

La modelo Cindy Crawford y su esposo Rande Gerber le rindieron homenaje a Grease (Photo by Michael Kovac/Getty Images for Casamigos) La modelo Cindy Crawford y su esposo Rande Gerber le rindieron homenaje a Grease (Photo by Michael Kovac/Getty Images for Casamigos)

La supermodelo de los 90 rindió un emotivo homenaje a la actriz y cantante Olivia Newton John, quien falleció en agosto de 2022 producto de un avanzado cáncer de mama. Crawford asistió a la fiesta nocturna de Casamigos disfrazada del personaje de “Sandy” en la emblemática película Grease, mientras que su esposo Rande Gerber la acompañó como “Danny”, a quien dio vida John Travolta en la cinta.

Justin Bieber

Justin Bieber asistió sin su esposa Hailey y optó por un look playero y desenfadado (Photo by Matt Winkelmeyer/Getty Images for Casamigos) Justin Bieber asistió sin su esposa Hailey y optó por un look playero y desenfadado (Photo by Matt Winkelmeyer/Getty Images for Casamigos)

El cantante de Peaches asistió sin su esposa Hailey y optó por un look divertido y desenfadado en la fiesta de famosos. Lució un vívido conjunto playero compuesto por unas aletas de color amarillo neón y un tubo de buceo, que combinó con una camisa rosa con estampado de flores y unos pantalones cortos rosas a juego.

Khloé Kardashian

La socialité optó por un disfraz infantil de vaca que lució junto a su hijo Tatum Thompson (Instagram @khloekardashian) La socialité optó por un disfraz infantil de vaca que lució junto a su hijo Tatum Thompson (Instagram @khloekardashian)

La empresaria de 39 años optó por un look más relajado y tierno, ideal para disfrazarse a juego con sus pequeños en un estilo infantil. Junto a Tatum, el hijo menor que comparte con Tristan Thompson, lucieron disfrazados de vacas en una fiesta de tallado de calabazas.

Bad Bunny

El famoso cantante sorprendió a sus fanáticos tras aparecer convertido en Shrek bailando una de sus nuevas canciones (TikTok @badbunny) El famoso cantante sorprendió a sus fanáticos tras aparecer convertido en Shrek bailando una de sus nuevas canciones (TikTok @badbunny)

El cantante puertorriqueño causó furor en redes sociales al aparecer convertido en Shrek bailando su nuevo tema Mr. October, de su más reciente álbum “nadie sabe lo que va a pasar mañana”. La pareja de Kendall Jenner se caracterizó del famoso ogro con pintura verde en el rostro, cuello y manos e hizo uso de una cabeza con antenas falsas del personaje. La verdadera razón por la que el boricua usó este disfraz fue para un sketch que realizó para su reciente aparición en el programa Saturday Night Live.

