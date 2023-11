Mauricio Macri y Patricia Bullrich patearon el tablero y, sin avisarles a sus socios radicales, acordaron apoyar a Javier Milei en un encuentro el martes por la noche en la casa Macri, 48 horas después de la derrota electoral.

El lugar donde se hizo el primer encuentro es importante: Milei va a la casa de Macri, a pesar de que es él quien había ganado la elección. Normalmente uno va a la casa de su jefe, cuando tu jefe te llama.

¿El acuerdo que reconfigura el poder en la Argentina sucedió en una sola noche o Macri y Milei ya venían hablando desde hace rato y la idea de Macri siempre fue que, si Milei ganaba, su misión era domesticar al León? 0, más bien, contener a Milei como el partido republicando lo hizo con Trump.

Después de las primarias, nosotros veníamos hablando de un acuerdo secreto poselectoral entre Milei y Macri. Mira: este editorial, con el que muchos se enojaron, es del 26 de agosto de este año. ¿Se trata de acompañar a Milei o de hacer un cogobierno después del 19 de noviembre, si Milei accede al poder?

Este sábado lo entrevisté a Guillermo Francos, una figura muy importante al lado de Milei y que hasta hace muy poco fue uno de los directores del BID. Dijo esto: “Hay operaciones políticas de sectores del Gobierno para tratar de confundir. No ha habido absolutamente ninguna conversación que implique un compromiso de ministerios para nadie. Hay que ser serio. Lo ha aclarado Javier Milei en distintas entrevistas. No hay ningún compromiso. Y me parece que sería bajarle el nivel a la conversación que tuvieron que fue por la preocupación del país y lo que significaría un gobierno de Massa si gana la elección, no lo pondría como un intercambio de dirigentes”.

Está claro que Milei lo necesita a Macri; necesita su estructura. Hablamos de una oposición que tiene 10 gobernadores, 500 intendentes, unos 100 legisladores nacionales y de un ex presidente que no puede presentarse a elecciones por su alta imagen negativa. ¿Cómo está procesando la sociedad esta hecatombe, más allá de sus dirigentes?

Por las redes circulaba un texto, que decía: Milei no es ni el 50% de lo que yo quiero, pero el kirchnerismo es el 100% de lo que no quiero. ¿Los radicales, que proponen la neutralidad, se irán con Massa o esa es una chicana de Macri? Si Macri está detrás de Milei, Cristina está detrás de Massa.

¿Por qué? Hay una película que ya vimos, pero -es cierto- el protagonista es otro. Igual que Alberto Fernández en 2019, Massa dice ahora que Cristina y toda su agenda ya están afuera de la escena política. ¿No te suena como un déjá vu?

Pero, a pesar de que la quieren esconder, ella misma salió a desmentirlo. Fue el día de las elecciones:

Massa sacó más de 9.000.000 de votos, recuperó 3.200.00 entre las primarias y las generales. ¿Y dónde los recuperó? En el conurbano, allí recapturó más de 1 millón de votos. ¿Y quién reina en el conurbano? ¿Son votos de él o de la Madrecita de los Pobres? ¿Cuánta dependencia real le genera de Cristina y de La Cámpora? (Mercado)

Es cierto que esta película ya la vimos, pero ahora nos cambiaron el protagonista. Se llama Sergio Massa, como diría Carlos Menem entrenado en traicionar una y mil veces. Primero traicionó a Juntos por el Cambio.

En 2019, Massa estuvo a punto de competir como candidato a presidente junto a María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires. Una de las fórmulas que habían imaginado era la boleta de Massa presidente, junto al peronismo federal de Roberto Lavagna y Juan Manuel Urtubey.

Vidal sería la candidata a gobernadora de ambos, de Macri y de Massa en la provincia de Buenos Aires y, lo más importante, el peronismo quedaba dividido. El problema que Massa también venía hablando -y en paralelo- con Máximo Kirchner desde 2016, al mismo tiempo que coqueteaba políticamente con Vidal.

Dicen que Cristina es su coach, que lo viene formateando. ¿La manejará como hasta ahora o finalmente cometerá el matricidio que necesita para convertirse en jefe, como los Kirchner hicieron con los Duhalde?

En la elección de 2013, cuando Massa la enfrentó, el argumento de Cristina era que detrás de Massa había poderosos grupos económicos, poderosos banqueros.

Aquí te muestro a los titulares de esta elección, los que realmente van a ir al balotaje, pero enmascarados: Cristina y Macri.