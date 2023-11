Primero el ministro de Economía, Fernando Haddad, y después el presidente Lula. El gobierno brasileño empieza a sacar las manos y a preparar a los ciudadanos para lo que muy probablemente ocurrirá en 2024. Ayer Lula declaró que el próximo año será “difícil” para la economía debido al “colapso de las inversiones chinas y al aumento de los tipos de interés en Estados Unidos”. El presidente también afirmó que es “improbable” que el gobierno alcance el objetivo de déficit fiscal cero en 2024, que su ministro de Economía lleva meses anunciando. Y Brasil no alcanzará la meta cero, explicó Lula porque “no lo necesitamos, no voy a fijar una meta fiscal que me obligue a comenzar el año recortando miles de millones de obras que son prioritarias para este país”.

También añadió que “es el mercado el que es codicioso y sigue exigiendo objetivos que cree que se cumplirán”. “La declaración de Lula de que el objetivo fiscal para 2024 no necesita ser déficit cero es vista como una orden para que el cambio sea consagrado en el Congreso”, dijo el ponente de la Ley de Directrices Presupuestarias (LDO), el diputado Danilo Forte, del partido gobernante Unión Brasil. Si esto realmente ocurre, será la primera vez en la historia de Brasil que el Congreso modifica una meta fiscal ya enviada por el gobierno.