Una de las problemáticas del sistema previsional, es cuando las personas no cotizan, y no es que sea algo voluntario decidir no hacerlo, sino que se deben dar condiciones básicas como es tener trabajo, para poder ahorrar en la cuenta obligatoria, que permite tener protección de salud como también acceder a una pensión para la vejez.

Nuestro país, no solo es azotado por la naturaleza, que nos recuerda que estamos muy expuestos a incendios, aluviones, terremotos, inundaciones, erupciones volcánicas y otras, sino que, después del estallido social, después de la pandemia, hoy tenemos una crisis económica, donde muchas empresas están quebrando y motivos sobran como es la inflación, el aumento del sueldo mínimo, las alzas de la bencina, como también impacta el nulo crecimiento del país, donde no se le da la importancia, porque quienes gobiernan no creen en el emprendimiento personal como tampoco en incentivar ni menos apoyar a las empresas nacionales.

Dicho lo anterior, es abismante la cesantía que esto esta provocando, donde lo ofrecido era mejor educación, mejor salud y mejores pensiones, simplemente ha quedado en el olvido, y sólo tenemos una delincuencia que nos ataca libremente y no tenemos un Bukele que nos proteja, ni tampoco un Chapulín Colorado que nos defienda.

Viajar siempre es un placer, sin embargo, cuando el viajero es el gobierno, que va en busca de inversionistas para que se atrevan a invertir en nuestro país, y estos no solo no llegan, sino que, sin reglas claras por proceso constituyentes, con una criminalidad nunca antes vista, simplemente desisten y emigran a otros países de la región, estamos en el peor de los mundos. El país no crece, cuando quien ostenta el cargo más importante no acepta el libre mercado ni comulga con empresas que deciden crear fuentes laborales, porque su ideología añeja y obsoleta, no lo deja mirar el presente ni el futuro, y solo quiere gobernar para una minoría.

El listado de las empresas muy conocidas que están cerrando sus puertas, están dejando a muchos trabajadores cesantes y ello significa una familia sin ingresos, sin educación, sin salud y sin protección para la vejez, por malas políticas públicas y un frenazo al crecimiento, cuyo efecto se está sintiendo muy fuertemente y solo podemos preguntarnos, ¿quién podrá salvarnos?

Margot Guerrero Bruner

Asesora Previsional

Corredor de Seguros

www.margotpensiones.com