Patricia Maldonado reaccionó a las recientes declaraciones del senador Iván Moreira (UDI), quien criticó sin filtros a José Antonio Kast.

Cabe recordar que, a través de X, JAK cuestionó la decisión del Presidente Gabriel Boric de llamar a consulta al embajador de Chile en Israel, asegurando que el “grupo terrorista Hamas celebra la decisión” y que esta medida se trata de “una nueva vergüenza para el país”.

“Tenemos un Presidente que indulta delincuentes y terroristas, y ahora adorado por organizaciones terroristas internacionales”, escribió Kast.

La situación obviamente no pasó desapercibida, pero una de las críticas más dura provino de su propio sector. Moreira, quien previamente valoró la decisión del Presidente Boric, cuestionó las palabras de Kast, calificándolo de “nazi”, “traidor”, “hipócrita” e inclusive aseguró que el líder republicano “apoya al genocidio palestino”.

¿Qué dijo Patricia Maldonado?

Al tanto de estos mensajes, Paty no se pudo contener. En Las Indomables, la opinóloga apuntó con todo contra el senador.

En primera instancia, Maldonado expuso una teoría: “Hay gente que le gusta hacer esto por una sola razón: es porque le gusta aparecer en los medios de comunicación”.

Luego, criticó su trabajo en el Parlamento: “Dame un proyecto, un solo proyecto que él haya presentado y uno diga ‘sí, ese proyecto es el que tenemos que tener’. Entonces, cuando un individuo no es capaz de hacer un proyecto se va con todo en contra de quien sea”.

Finalmente, al ex panelista de Mucho Gusto “aconsejó” a Moreira: “Acuéstese temprano, tómese un armonyl, lea la Biblia y no huevee más. Esa es la verdad, no huevee más. La gente que es así, da pena”.

/psg