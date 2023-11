Tras una ardua tramitación, La Moneda finalmente se anotó un triunfo en el Congreso con el despacho del paquete de vetos u observaciones que el Ejecutivo ingresó a la Ley de Usurpaciones, que quedó en condiciones de ser promulgada por el Presidente Gabriel Boric.

Pese a la resistencia de la oposición, 13 de los 14 vetos que el jefe de Estado envió al Congreso para modificar el proyecto fueron despachados este miércoles por la Cámara. Y aquella indicación que no se aprobó, fue de todas formas desechada porque la derecha no tenía el quórum para reponer el artículo de la norma original, por lo que se suprimió.

Luego de la sesión, en Chile Vamos el diagnóstico era compartido: se sentían acorralados por el gobierno y acusaban chantaje a La Moneda. El diputado Diego Schalper (RN) incluso fue más allá y calificó la movida del Ejecutivo de “encerrona política”.

En ese sentido, las bancadas de diputados de RN y la UDI anunciaron que -al igual que sus senadores- ingresarán un proyecto para reponer materias que quedaron fuera de la ley con la aprobación de las observaciones.

Entre los puntos más controvertidos del debate, los legisladores de derecha buscan reponer las penas de presidio en las tomas no violentas (según la terminología jurídica), aspecto en el cual se impuso la fórmula del Ejecutivo: dejar a criterio del juez qué sanción aplicar en cada caso, es decir, si corresponde multa o presidio.

“En este Congreso aprobamos penas de cárcel; que las policías puedan ingresar en cualquier momento a un terreno para desalojar a los usurpadores y aprobamos que los terrenos sean devueltos inmediatamente a sus propietarios. Todas esas cosas quedaron fuera de esta iniciativa que busca deliberadamente y quirúrgicamente que todo termine en una pena de multa”, disparó el diputado Andrés Longton (RN), quien preside la comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara Baja.

Por su parte, el diputado Diego Schalper, también integrante de la Comisión de Seguridad, dijo que “RN y La UDI no están disponibles a ser cómplices de una ley que juega con las expectativas de las víctimas. RN y la UDI no están dispuestas a avalar un chantaje donde se nos decía que era esto, que era jugar con las expectativas de las víctimas o no había ley. RN y la UDI no aceptan medias tintas en un tema donde están involucrados los derechos de personas que hoy día no tienen acceso a sus casas”.

La diputada Flor Weisse (UDI) agregó que: “Hemos votado con la convicción de que estamos haciendo lo correcto y que es rechazar este veto, que si bien es una facultad, no lo compartíamos en ninguno de sus puntos. Aquí los únicos que han ganado hoy día son los usurpadores, las tomas VIP, los loteos brujos, y los únicos que han perdido son las víctimas de las usurpaciones que viven día a día, ven cómo se burlan, como su derecho a propiedad es vulnerado, como el trabajo y el esfuerzo de toda la vida, hoy día quedan en la más absolutamente en la indefensión”.

Entre los otros elementos que se eliminaron del proyecto que despachó el Congreso, figura la “legítima defensa privilegiada”, que permitiría a un propietario recurrir a la fuerza propia para recuperar un inmueble tomado.

En ese sentido, el proyecto de UDI y RN propone “eliminar la legítima defensa privilegiada, limitando la posibilidad de detención solamente a las fuerzas policiales con posterioridad a las 12 horas de principiada la ocupación”.

