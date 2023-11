Una misiva remitieron los dirigentes del Partido Demócratas al Presidente Gabriel Boric, solicitando que conceda refugio a los atletas cubanos que desertaron de su país tras el cierre de los Juegos Panamericanos.

Desde la oficina de partes de La Moneda, el exembajador Jorge Tarud, flanqueado por los senadores Ximena Rincón y Matías Walker, apuntó contra las declaraciones de la ministra del Interior, Carolina Tohá, quien llamando a no especular sobre la situación de los deportistas, afirmó que «perfectamente pueden estar en Chile haciendo turismo».

«Los atletas han pedido refugio en nuestro país, ciertamente que no andaban haciendo turismo», replicó.

Y agregó que «un país como el nuestro, que ha sido defensor de los derechos humanos, que ha vivido en carne propia lo que es la persecución de una dictadura, no puede dilatar más lo que es conferirles el refugio y por lo tanto, nosotros le pedimos respetuosamente al Presidente de la República, Gabriel Boric, que dé las instrucciones ya, cumpliendo evidentemente la ley, para que se les confiera el refugio».

En esa línea, el otrora diputado relevó que «si esos atletas vuelven a Cuba, pueden ser encarcelados, traidores a la patria».

«Ciertamente que comprendemos que dentro de la coalición de Gobierno hay quienes siempre han defendido a un país que ha sido gobernado durante 60 años por dos hermanos. Para ellos eso es una democracia, para la inmensa mayoría de la comunidad internacional y los países democráticos, es una dictadura», añadió.

Dicho eso, Tarud aseveró que el Ejecutivo «debe actuar ya y no dilatar esto, porque es lo que vemos que está haciendo. El Gobierno no se quiere involucrar, quiere chutearlo para adelante para dejárselo al próximo Gobierno. Esas no son las formas de actuar, hay que tomar determinaciones».

Precisando sus dichos, el dirigente de Demócratas indicó que «hay partidos que siempre han idolatrado la dictadura en Cuba y en consecuencia de eso, le quedaría un problema interno al Presidente de la República».

Sobre la materia, la presidenta de Demócratas, Ximena Rincón, indicó que la declaración de Tohá es «claramente desafortunada, que no responde a lo que uno esperaría de una ministra del Interior, de un Gobierno, de un Presidente de la República que dice condenar las dictaduras sea cual sea su origen».

A juicio de la senadora, la jefa de gabinete «no quiere comprometerse con un tema que claramente va a incomodad a un sector del Gobierno».

Por su parte, el senador Matías Walker, relevó que «en el Senado nacionalizamos por gracia a Santiago Ford, destacado decatleta que venía también huyendo de la dictadura cubana y que nos distinguió para Chile, porque somos el asilo contra la opresión, con una medalla de oro en los recientes Juegos Panamericanos».

