El domingo se realizó el último debate presidencial con miras a la segunda vuelta del próximo 19 de noviembre en Argentina. Y si bien se esperaba que tanto Sergio Massa como Javier Milei sacaran la artillería pesada, el encuentro dejó más dudas que certezas y un montón de reacciones tras las frases de ambos candidatos.

La discusión, que se dividió en diversas temáticas, estuvo marcada por las acusaciones cruzadas y descalificaciones, dejando de lado temas tan relevantes como la salud, educación o derechos humanos, que fueron tratados con bastante superficialidad.

Así las cosas, analistas y expertos trasandinos coincidieron en elegir a Massa como el ganador de la noche, pero más bien por su oficio político que por la fuerza de sus ideas. El ministro de Economía logró dirigir la discusión y acorralar en varias ocasiones a Milei, quien si bien tuvo momentos más destacados, estuvo la mayoría del tiempo intentando responder a los cuestionamientos del candidato oficialista.

Lo cierto es que el debate tuvo más barro que otra cosa y ninguno de los dos aspirantes a la Casa Rosada logró inclinar la balanza a su favor, por lo que todavía es un misterio qué pasará este domingo en el balotaje.

Revisa aquí las frases que marcaron la jornada:

«Vamos a decidir quién de los dos va a ser el presidente. Tenemos la responsabilidad de elegir quién nos va a cuidar y cómo construimos la Argentina de los próximos años. Vengo a plantear un gran cambio para la Argentina: la construcción de un gran acuerdo con políticas de Estado, con diálogo y consensos. Pero sobre todas las cosas, con el respeto a los que piensan distinto». Sergio Massa Candidato Unión por la Patria

«Sé cómo hacer crecer una economía, crear puestos de trabajo de calidad y con buenas remuneraciones; terminar con la pobreza e indigencia. Y, sobre todas las cosas, sé cómo exterminar de una vez por todas el cáncer de la inflación». Javier Milei Candidato La Libertad Avanza

«Javier, por sí o por no, te quiero preguntar: en el programa de (Eduardo) Feinmann dijiste que ibas a sacar los subsidios. Los vas a sacar, ¿sí o no? ¿Vas a privatizar Vaca Muerta como dijiste en el programa de Chiche Gelblung, sí o no? ¿Vas a dolarizar la economía como planteaste en la carta que le presentaste a la Justicia? ¿Vas a privatizar ríos y mares como planteaste en la carta que presentaste a la Justicia tu programa de Gobierno? ¿Sí o no? ¿Vas a eliminar el Banco Central (BCRA)?». Sergio Massa

«Vos sos un mentiroso, en engañar y asustar a la gente como lo hiciste. Con vos como ministro de Economía, cayeron un 33 por ciento los ingresos». Javier Milei En respuesta a Massa

«Te voy a dar un consejo, el debate es largo, así que no te pongas agresivo porque la gente lo que espera son respuestas. Y creo que algo que esperan los argentinos es que el 10 de diciembre, gobierne quien gobierne, es la construcción de políticas de Estado. Atacando, agraviando y faltando el respeto no lo vas a lograr». Sergio Massa A Javier Milei

«Vos como ministro de Economía nos reventaste los ingresos. Voy a terminar con el Banco Central, que es la maquinita, es la forma en la que ustedes nos roban a nosotros. De hecho, el gobierno delincuente del que vos participás nos está robando 90 mil millones de dólares. ¿A quién querés seguir jodiéndole la vida?». Javier Milei

«Hiciste tu carrera como standapero». Sergio Massa A Javier Milei

«Si un mentiroso dice que alguien es un mentiroso, el acusado es el que dice la verdad. Si vos fueras Pinocho, ya me hubieras lastimado un ojo». Javier Milei A Sergio Massa

«Hay tres temas centrales. Hay cuatro socios principales de la Argentina y tenemos que defenderlos. La segunda cuestión, nuestra relación con la Santa Sede. Vamos a trabajar para que el 2024 el Papa visite la Argentina. Por último, vamos a defender la causa de Malvinas». Sergio Massa Sobre política exterior

«Esas soluciones altruistas son el justificativo que usan los políticos delincuentes como vos para meterle la mano en los bolsillos a la gente». Javier Milei En debate sobre educación

«Javier, si tenés alguna prueba que yo haya cometido, te espero el lunes en Tribunales, y si no retráctate. Me parece que en lo que no podés caer es en la chicana berreta que te contagiaron tus nuevos socios que te abandonaron. Retráctate porque vas a caer en el incumplimiento de los deberes del funcionario público, porque si conoces un delito lo tenés que denunciar». Sergio Massa En respuesta a Milei

«A corto plazo no voy a arancelar. Después, voy a darle los recursos a la gente para que decida a qué universidad quiere asistir. Acordate que vos decías y proponías lo mismo de joven. Decile a los brasileños que te hagan acordar de esto». Javier Milei En debate sobre eduación

«Vos hiciste una pasantía en el Banco Central, ¿no? ¿Por qué no te la renovaron? Eso dice mucho. Entiendo que estés enojado con el Central y hables de destruirlo. Lo hacés porque te sentís rechazado. No se trata de destruir lo que te ha rechazado. Hay que abrazar el rechazo». Sergio Massa Insinuando que Milei no pasó el test psicotécnico

«Uno de mis grandes desafíos y de mis grandes sueños es ser el ‘presidente del trabajo’. Me he propuesto crear 2 millones puestos de trabajo nuevos en la Argentina, de trabajo formal y registrado». Sergio Massa En discusión sobre empleo

«Una vez que uno es competitivo en el ámbito fiscal, es competitivo en el ámbito laboral. La experiencia que vos estás señalando, ¿sabés cuál fue el problema? Abrieron la economía, pero no bajaron el gasto público. Entonces le achacaban todo el costo a los trabajadores, como se hizo en Chile, y acá quisieron hacer algo intermedio y terminó en un industricidio». Javier Milei En discusión sobre empleo

«Cuando las cosas se hacen bien, yo las reconozco. Lo que has hecho en Tigre es bueno. Y querer extenderlo al resto del país es bueno. Ahora, el resto debió ser muy malo. Después, cada vez que fue tu mujer a las elecciones, perdiste. O puede que te conozcan demasiado». Javier Milei En discusión sobre seguridad

«Vamos a coordinar con los tres poderes para luchar contra la inseguridad. Me comprometo a ser un presidente involucrado en la lucha contra la inseguridad. No me tocaba en Tigre y lo hice igual. Vos me lo reconoces. Cuando uno tiene responsabilidad pública, no mira jurisdicciones, mira a la ciudadanía». Sergio Massa En discusión sobre seguridad

«¿Sabes de qué se compone la casta? De políticos ladrones. Los tenés todos con vos. También se compone de empresarios prebendarios, tus amigos. También te reunís con sindicalistas y estás muy ligado a los medios. Te reunís con ellos y discuten sobre cómo se van a repartir la torta». Javier Milei A Sergio Massa

