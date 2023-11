Desde su visita a Washington DC a principios de noviembre, el Presidente de la República, Gabriel Boric, no ha vuelto a abordar materias de la agenda mediática.

En las múltiples intervenciones públicas que ha tenido desde su retorno al país, el Mandatario se ha limitado a tocar la agenda propia del Ejecutivo, mas no los asuntos coyunturales. En algunos de estos, se le ha pedido el pronunciamiento explícito del Gobierno, sin respuesta.

Así fue en el caso de la deserción de los deportistas cubanos de su país tras el cierre de los Juegos Panamericanos. Se le pidió al Ejecutivo manifestar su posición respecto a la solicitud de refugio que hicieron los atletas. Esto, considerando que desde el Partido Comunista -tienda miembro de la coalición gobernante- atribuyeron la problemática al bloqueo que Estados Unidos tiene sobre la isla y criticaron que el otorgamiento de refugio es «politizar la migración».

Boric tampoco se ha manifestado sobre la trama Convenios, asunto que vuelve a estar radicado en La Moneda luego que el jefe de asesores del segundo piso, Miguel Crispi, reconociera haber conocido un rumor sobre el convenio suscrito entre la Seremi de Vivienda de la Región de Antofagasta y fundación Democracia Viva, antes que el caso de publicara por la prensa.

Este fin de semana, otra involucrada del caso dijo haber puesto bajo alerta al Ejecutivo antes del 16 de junio, que es cuanto destapa el caso el medio Timeline. La diputada Catalina Pérez dijo haber informado sobre el asunto la primera semana de junio a la entonces subsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas (RD), y a su vez, al expresidente de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre.

En materia de seguridad, el jefe de Estado tampoco se ha pronunciado. Aún cuando esta agenda ha mantenido exigido al ministerio del Interior con hallazgos de cuerpos desmembrados, bombas de ruido en centros comerciales y secuestros. Por esto último, voces del mundo político han emplazado al Ejecutivo a convocar al Consejo de Seguridad Nacional y han criticado que se haya reconocido el pago del rescate del empresario de Rancagua afectado por el delito, Rudy Basualdo.

Última conferencia de prensa

Cabe destacar que la última conferencia de prensa que concedió el Mandatario, fue el viernes 3 de noviembre en Washington DC, hace 10 días atrás.

Haciendo un balance de su paso por Estados Unidos en el monumento conmemorativo de Martin Luther King, Boric acogió dos preguntas de la prensa. Una de ellas relativa al respaldo de Estados Unidos a Israel en el marco del asedio sobre Gaza y la otra, sobre la postura del Ejecutivo respecto al plebiscito constitucional, dada la posición En contra que venían definiendo institucionalmente los partidos oficialistas.

«Por supuesto que tengo preocupaciones, pero no me voy a dedicar a hacer campaña. No voy a ser el antagonista que algunos esperan», contestó sobre lo último.

Pese a que al jefe de Estado se le iba a contrapreguntar por este asunto, el micrófono dispuesto a la prensa fue apagado de inmediato por parte del equipo de comunicaciones del Presidente.

Lo anterior generó un debate posterior entre parte de los periodistas del Mandatario y algunos de los correspondientes a los medios de comunicación. De todas maneras, el jefe de Estado se tomó unos minutos para charlar distendidamente con los periodistas posterior a la conferencia.

/psg