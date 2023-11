El ministro de Vivienda, Carlos Montes (PS), atraviesa días complejos luego de los nuevos antecedentes entregados por Contraloría en el marco del Caso Convenios. A partir de ellos se revela no sólo que lo ocurrido en Antofagasta con Democracia Viva se replicó en el resto de las regiones, sino que también se incurrió en una serie de irregularidades en la propia subsecretaría de la cartera.

Si bien el ministro ha descartado renunciar, ayer reconoció que «para mí es tremendamente ingrato, porque yo estaba terminando mi vida política cuando me dijeron que viniera a tomar este cargo«.

Auth y situación de ministro Montes: «No prolongaría la agonía»

En una nueva edición del podcast Política para Adultos de El Líbero, el analista Pepe Auth sostuvo que de haberse retirado antes, «Montes habría francamente salido arriba, y terminará saliendo, sin duda, mal, con una mancha en una carrera política completamente impecable».

Junto con señalar que «lo veo más como víctima», Auth agregó que «yo francamente no prolongaría la agonía. Yo le recomendaría al ministro que salga, que salga por sus propios pies, porque no hay ninguna posibilidad de que la situación cambie o mejore. Al revés, como decía Bachelet, siempre puede ser peor. De aquí para adelante todo cuesta abajo. Entonces no tiene posibilidad de remontar esto, y es cierto, debió haber tomado la decisión antes, pero tómela ahora, porque imagínate salir con una acusación constitucional».

Por su parte, el ex ministro Jaime Bellolio si bien también defendió la trayectoria de Montes, sostuvo que el ministro «no puede seguir argumentando desde la posición como de autoridad, por su pasado, frente a un hecho concreto en el que es evidente que hay una responsabilidad».

Sobre la posibilidad de una acusación constitucional contra el secretario de Estado, Bellolio explicó que «en la medida que el gobierno trate de seguir culpando a otros del acto de corrupción que ocurre bajo sus narices, de sus militantes, para financiar su política, evidentemente que hay más posibilidad de una acusación constitucional».

Bellolio: «Cuesta creer que no haya un modus operandi»

Respecto a la defensa que ha hecho el gobierno y la vocera Camila Vallejo, apuntando a que el problema radica en una «debilidad institucional» que, según señaló, se originó en el gobierno anterior, el ex ministro enfatizó que este mecanismo se generó «en el segundo gobierno de la Presidenta Bachelet».

Bellolio agregó, sin embargo, que «no tiene nada de malo el mecanismo de hacer transferencias directas a fundaciones y organizaciones de la sociedad civil que hacen su trabajo, lo que pasa es que fue este el gobierno que le quitó un requisito importante, que era la experiencia, y que además no conformó un comité que dependía de las Segpres y también de Hacienda, para que se entregara información, y aún más, hizo una recomendación de no entregar esta información. Entonces, cuesta creer que no haya un modus operandi».

Auth: «Hubo una estrategia de ocultamiento, lo que me parece francamente estúpido»

En la misma línea, Auth sostuvo que «me ha impresionado la defensa que ha intentado hacer la ministra vocera Camila Vallejo, porque se escuda en la relajación de los procedimientos, como si bastara que te dejaran abierta la puerta para meterte a robar. O sea, la lógica de como estaba la puerta abierta, los nuestros robaron, y resulta que la puerta estaba abierta y no habían robado o no se había convertido en una operación masiva de robo».

El analista destacó que «es evidente que hubo una estrategia de ocultamiento, lo que a mí me parece francamente estúpido. Está en todos los manuales que cuando tú descubres un caso así, tú tienes que exponerlo».

