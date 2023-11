La crisis de seguridad se ha agudizado en los últimos días. Alza de robos, secuestros y varias muertes han marcado las últimas jornadas.

Este lunes en La Florida, cinco delincuentes entraron a una parcela y asesinaron a un hombre de 82 años que se encontraba cuidando el terreno. Este hecho será el primero que deberá enfrentar el ex fiscal Manuel Guerra, la contratación del alcalde Rodolfo Carter para dirigir la nueva «Defensoría de la Gente» en su comuna, anunciada el mismo día del delito que terminó con consecuencias fatales.

En Mirada Líbero, Carter abordó la crisis de seguridad y entregó detalles sobre la nueva iniciativa que inauguró en La Florida. Además, evalúo cómo se hace cargo de la seguridad la propuesta constitucional que se votará en diciembre.

«Es ridículo decir que la propuesta de Constitución impide el combate al narcotráfico»

En respuesta a algunos parlamentarios del Partido Comunista, que pidieron un pronunciamiento de la Corte Suprema por una «eventual despenalización del narcotráfico en la nueva Constitución», el alcalde dijo que «el nivel de mentiras capitaneadas por el PC son totalmente inaceptables».

«Es absolutamente ridículo sostener que esta Constitución hace más fácil o impide el combate al narcotráfico. Es una falacia completa. Los que indultan delincuentes están en La Moneda, y no están por aprobar esta nueva Constitución», añadió.

Además, sostuvo que «esta no es la Constitución de (José Antonio) Kast, es la Constitución de la seguridad». Aunque advirtió que «ninguna Constitución y ninguna ley va a resolver los problemas de los chilenos si no tiene un Presidente con pantalones».

«Lamentablemente hoy tenemos un Presidente que anda en bicicleta, que se dedica a jugar con Fiu (…). El Presidente tiene que darse cuenta que ya llevamos dos semanas que los Panamericanos terminaron, que Fiu es una pajarito ficticio, un monito (…) y que no puede seguir pajareando».

«Si tú eres la víctima, hoy para el sistema no existes»

El alcalde explicó que creó la «Defensoría de la Gente» en su comuna porque «este sistema está tan fracasado, tan cojo, donde está todo orientado a defender los derechos del imputado, y había que equilibrarlo teniendo un defensor público de las víctimas». «Está tan cojo que si tú eres la víctima, no existes para el sistema. Existe el fiscal y el abogado del delincuente, los derechos del delincuente, pero no de la víctima», agregó.

«Logramos encontrar a nuestro juicio al mejor candidato posible, el ex fiscal Manuel Guerra, que no solamente tiene las competencias técnicas, sino también una visión bastante sofisticada del momento que estamos viviendo», explicó.

En cuanto a la crisis actual en el país, con un aumento en homicidios y secuestros de más del 60%, Carter advirtió: «Estamos ad portas de un Estado fallido, donde los delincuentes tienen al sistema penal totalmente arrinconado, donde el Estado y el Gobierno están llegando con acciones muy tardías».

«Nos hemos vuelto una sociedad cínica, nos acostumbramos a contar muertos todos los días como parte del paisaje», lamentó. Y aunque sostuvo que tiene una «muy mala opinión» sobre el actual Gobierno, el alcalde afirmo que «esto viene arrastrándose hace por lo menos tres gobiernos. Se fue desarmando la policía, se le fue abandonando, perdieron la notoriedad en la calle y el valor intimidatorio de la fuerza, que son los carabineros y la PDI».

Con un contexto así, aseguró Carter, «es evidente que va a llegar una crisis como la de hoy». Y apuntó: «Para malas, para peor aún, nos toca con un Gobierno muy de izquierda, muy ideologizado, que si bien es cierto saca proyectos de ley de repente para contener a la sociedad, no cree en esto. No lo cree, no lo siente como algo urgente».

Original de El Líbero

/psg