Desde que se dio a conocer el ataque con una granada que un ciudadano venezolano perpetró a la cabo segundo de Carabineros, Rayén Currihuil, el Presidente de la República Gabriel Boric, tomó inmediato contacto con la ministra del Interior, Carolina Tohá.

El Mandatario se reunirá con la jefa de gabinete este viernes en cuanto regrese de la cumbre APEC, a la que está concurriendo en San Francisco, Estados Unidos. La idea del Ejecutivo, es salir con anuncios concretos en materia de seguridad, en medio de la agudizada crisis delictiva que está abriendo un flanco al Gobierno en el Congreso Nacional.

Mientras el Partido Republicano demanda la renuncia de la titular de Interior, bancadas oficialistas como el Partido por la Democracia llaman a decretar estado de excepción nacional con foco en las zonas más conflictivas del país. Otras colectividades, como el caso de Demócratas y la UDI, exhortan a convocar al Consejo Nacional de Seguridad (Cosena).

«Yo llamo al Gobierno a no renunciar a ninguna de las herramientas que están establecidas en la Constitución. No es un capricho que se cite al Consejo Nacional de Seguridad, es la instancia establecida en la Constitución, para que no solamente las policías, sino que también las Fuerzas Armadas puedan asesorar al Presidente», recalcó este viernes el senador de Demócratas, Matías Walker.

Y agregó que «cuando estamos enfrentando al narcotráfico con alto poder de fuego, incluso con armamento de guerra, eso amerita indudablemente convocar al Consejo de Seguridad Nacional».

La fórmula, de todas formas, no concita consenso en el Parlamento. El senador de la Democracia Cristiana, Francisco Huenchumilla dijo no ser «partidario de citar e involucrar a las Fuerzas Armadas en un organismo que no es ejecutivo, que simplemente es consultivo y por lo tanto, es una opinión más».

«Aquí tenemos una institucionalidad donde está Carabineros, está Investigaciones, están las policías, está el Ministerio Público que tiene las herramientas legales, la competencia y los presupuestos para combatir la delincuencia y en eso se está», adujo.

La réplica del Gobierno

Fue el ministro (s) de Interior, Manuel Monsalve, quien dio cuenta de la preocupación del Mandatario sobre la situación de seguridad. «Respecto a los hechos graves ocurridos el día de ayer, el Presidente de la República le ha solicitado a la vicepresidenta, Carolina Tohá, y a quien habla, reunirnos con las policías para que mañana, cuando él regrese al territorio nacional, se le pueda entregar un plan concreto que le permita fortalecer las capacidades de control territorial de las policías en nuestro país», indicó.

Con este objetivo, el Gobierno requirió a ambas policías trabajar durante el dia de hoy en «proponer medidas concretas para fortalecer el control territorial», agregó. «Mañana cuando llegue el Presidente, se le van a entregar estar propuestas, que tienen que ver fundamentalmente con la lucha contra un nuevo tipo de delitos, que es delitos de crimen organizado, de organizaciones criminales, de delincuentes violentos que hacen uso de armas de fuego y como ocurrió el día de ayer, no solo armas de fuego sino también armamento de caracteristicas bélicas», sostuvo.

Sobre la naturaleza de las medidas, Monsalve apuntó al «despliegue de puntos de control y fiscalización de mayor complejidad y de mayor presencia en los territorios del país».

Cosena y estado de excepción

Consultado por los requerimientos en materia de seguridad que desde el Parlamento se han manifestado al Ejecutivo, el ministro (s) de Interior descartó decretar estado de excepción nacional en el país. Si bien indicó que «todas las herramientas constitucionales se pueden evaluar», reparó que «hoy día creemos que el camino es el trabajo coordinado con nuestras policías».

Asimismo, señaló que «el Gobierno no ha tomado la decisión de convocar al Cosena. Va a sesionar el Consejo Nacional contra el Crimen Organizado que nos parece el espacio más pertinente para enfrentar este tipo de desafios».

