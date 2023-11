Para conocer la opinión de los ciudadanos del vecino país, Neme tomó un taxi y dijo: “Quién mejor que los taxistas para contarnos un poco la realidad del país desde una mirada sinóptica respecto de la realidad social y política”.

En ese momento el animador se sentó y entrevistó al conductor sobre lo que esperaba de la elección. Él no reveló su voto, pero sí dijo que esperaba grandes cambios.

Luego, se pusieron a conversar sobre la inflación y cómo es que el valor de las cosas cambiaban de la noche a la mañana.

Durante todo el despacho, a Neme se le escuchó un acento argentino, el cual él mismo se dio cuenta.

Al respecto, dijo: “Y ya estoy hablando como argentino, se me pegó el Sepu, se me pegó el Iván Zamorano… ¡¿Qué me pasa?!”.

Recordemos que en el 2021, Stefan Kramer imitó a Rodrigo Sepúlveda indicando que desconocía por qué todos decían que hablaba como argentino.

Entre los comentarios que se recibieron por esta situación en redes sociales están: “Típico chileno, nos vamos a otro país, pasan 3 horas y ya hablamos El idioma, chileno el auténtico camaleón”, “Neme y su suave acento argentino” y “Neme despachando desde Buenos Aires dice: ‘Uuuuu, se me pegó el acento argentino, se me pegó el Sepu”.

Puedes revivir el momento, a continuación.

