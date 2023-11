A cuatro semanas del plebiscito constitucional, hay una gran masa de personas que aún no decide su voto. Según la encuesta CEP, los indecisos son mayoría con un 53%, frente a un 30% que se inclina por el ‘En contra’ y un 8% ‘A favor’.

René Cortázar, ex ministro de los presidentes Patricio Aylwin y Michelle Bachelet, ya decidió votar ‘A favor’. Así lo explicó en el primer capítulo de «Iris Boeninger y la Constitución», un programa en el que la economista entrevistará a personajes de la actualidad para que evalúen la propuesta constitucional y el proceso recién finalizado.

El economista y ahora militante de Amarillos, fue contundente al enumerar los beneficios que significaría aprobar esta propuesta constitucional el 17 de diciembre, sobre todo para el sistema político chileno y la gobernabilidad del país.

«Lo que se está en juego es la posibilidad de que Chile salga del pantano político y económico. Con este proyecto salimos del pantano en que hemos estado los últimos 10 años», afirmó el ex militante de la Democracia Cristiana.

De acuerdo con Cortázar, «hemos visto gobierno tras gobierno que no tienen la autoridad para gobernar adecuadamente porque el sistema está fraccionado». «Cuando uno no tiene un buen sistema político, los problemas no tienen solución», advirtió.

«No conozco ningún sistema presidencial con 22 partidos políticos que pueda funcionar«

El economista afirmó que uno de los cambios más importantes es el que reduce la cantidad de partidos políticos, porque privilegia el llegar a acuerdos. «Este proyecto constitucional hace que esos 22 partidos se transformen en 6 o 7, donde los acuerdos serían posibles. Un país con 22 partidos, donde nadie se hace responsable, es completamente imposible. No conozco en el planeta ningún sistema presidencial que pueda funcionar así».

«La política es la que está detrás de tener un Presidente que tenga autoridad y poder», por lo tanto, según Cortázar, «o aprobamos ahora, reducimos el número de partidos y mejoramos la capacidad de gobernabilidad, o no lo hacemos nunca». A su juicio el Parlamento no va a hacer esta reforma para reducir los partidos políticos si esta propuesta constitucional se rechaza.

«Yo compadezco a los próximos presidentes que vienen en la línea si es que gana el rechazo y siguen tratando infructuosamente de gobernar con 22 partidos, porque no lo van a lograr», advirtió.

«El ‘En contra’ es la señal global de que Chile es un país inestable«

El economista y ex ministro afirmó que este momento es una «bifurcación en el camino», por lo que ruega reflexionar y pensar «qué Chile queremos para adelante». «Si tomamos el lado equivocado nos vamos a arrepentir por mucho tiempo. Si tomamos el lado correcto podemos volver a tener esperanza«, sintetizó.

A su juicio, «mantener las reglas actuales es condenar a Chile a la mediocridad y al declive». En esa misma línea, aseguró que el ‘En contra’ propone una solución que «no sirve». «Si usted mantiene las reglas del juego, los resultados van a ser iguales», dijo.

En cuanto a la inestabilidad que se genera si no se cierra el proceso constituyente, el economista cuestionó: «¿Qué señal vamos a dar para atraer inversionistas si dos veces consecutivas, teniendo un proceso democrático, fracasamos en la capacidad de construir una Constitución nueva? La señal que daremos es que en Chile nadie se puede poner de acuerdo y eso va a ser un desincentivo enorme para el progreso».

Y agregó: «El rechazo es la señal global hacia afuera de que Chile es un país inestable».

Original de El Líbero

