Cada estudio que hacen diversas instituciones y universidades, nos indican que Chile va en caída libre, en el ranking de seguridad, y otros países advierten a sus ciudadanos que, si desean visitarnos, deben tener presente, que ya no somos un país seguro, y que estamos siendo azotados por una delincuencia desbordada.

En una entrevista publicada recientemente, en un diario muy importante, el ex presidente del Banco Central, Sr. José de Gregorio, se refirió directamente a quien dirige el gobierno y sus cercanos, señalando “cuidado con creerse insuperables, porque ese es el mejor camino al fracaso”.

Además, señaló que “a esta generación gobernante le faltó estudiar, pensar” y otras frases para el bronce, que detalla claramente lo que muchos creen y pocos se atreven a decirlo.

Pero no solo fue la opinión del destacado académico, sino que también el rector de la Universidad Diego Portales, Sr. Carlos Peña, también se manifestó diciendo o mejor dicho titulando su columna como “la generación perdida”.

Al parecer estos comentarios no llegarán a oídos de quien ostenta el cargo más importante del país, ya que, en algún momento, éste manifestó que “ no leía los diarios” por lo tanto, se mantiene ajeno a toda realidad y lo peor de ello, al sufrimiento que todos tenemos por la falta de empatía, seguridad y delincuencia que estamos viviendo en nuestro país, y que el gobierno no se hace cargo.

En el ámbito previsional, la inseguridad de no saber que ocurrirá con los ahorros previsionales, no deja de ser preocupante, cuando se pretende eliminar las Administradoras de pensiones, la cuenta dos, los depósitos convenidos, y que el 6% adicional, vaya a un fondo común, que va en el sentido contrario a lo que la gente se manifestó, y que no se respeta la decisión ciudadana, es donde se pone en duda la democracia, más aún con un gobierno desentendido de la realidad.

Margot Guerrero Bruner

Asesora Previsional

Corredor de Seguros

