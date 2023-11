Este martes fueron detenidos Camila Polizzi y otras cuatro personas en el marco de la arista lencería del Caso Convenios, en especial por lo relacionado a la entrega de recursos a la Fundación En tí.

Los otros capturados son el ex administrador regional del Gobierno Regional del Biobío, Rodrigo Martínez; y el ex jefe de la División de Desarrollo Social y Humano, Simón Acuña Medina.

También Sebastián Polanco, ex pareja de Polizzi, y Diego Polanco, su hermano.

«En una de las aristas del caso denominado Convenio y en relación con una fundación, se ha despachado a petición de la Fiscalía, de la Unidad Alta Complejidad de la Fiscalía, se ha despachado orden de detención respecto de cinco personas en horas de la tarde de hoy, las que ya fueron detenidas», señaló la fiscal regional del Bío Bío, Marcela Cartagena.

Agregó que «se encuentra detenida Camila Polizzi, Sebastián Polanco, Diego Polanco, don Rodrigo Martínez Fernández y don Simón Acuña Medina. Los tres primeros no son funcionarios públicos, se ha pedido su orden de detención por la comisión de los delitos de estafa, falsificación de documento oficial, usurpación de identidad y lavado de activos. En el caso de los dos funcionarios públicos, esta orden se ha solicitado y se ha despachado por el delito de fraude al fisco en vinculación con ambos».

Además, detallan que los siguientes pasos son que dentro de las próximas 24 horas y a instrucción del Juzgado Garantía y Concepción, deberemos conocer, no es cierto, debemos llevarlos a una audiencia, primero de control de detención y luego de formalización, no es cierto, de los delitos a los cuales me he referido. Eso debiese ocurrir a más tardar el día de mañana.

