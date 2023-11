Sigue el fuego cruzado al interior del oficialismo. Todo comenzó el pasado fin de semana, cuando el senador Ricardo Lagos Weber (PPD) habló sobre la crisis de seguridad en el país. En una entrevista en televisión, respaldó a Carolina Tohá, ministra del Interior de su mismo partido, elogiando su papel mediático y destacando su capacidad para explicar políticas públicas en lugar de defenderse.

El senador Lagos Weber negó cualquier falta de coordinación entre la ministra Tohá y el subsecretario de la cartera, Manuel Monsalve (PS), pero criticó la baja presencia mediática de la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo (PC), en comparación con la titular del Interior, sugiriendo que Vallejo debería explicar más asuntos públicos como lo hace Tohá.

“Yo fui vocero mil años atrás, otro Chile, lo que tú quieras y cada vocería no era para decir cosas bonitas, era para explicar cosas difíciles”, sostuvo el legislador PPD respecto al rol de la Secretaría General de Gobierno.

Asimismo, el senador Lagos Weber señaló que en el Gobierno del Presidente Gabriel Boric han sido algunas autoridades las que han protagonizado la agenda. “Yo creo que todos los ministros tienen que asumir protagonismo y que se note, que se marque que gobernar tiene un costo”, declaró.

Aunque la polémica partió un poco antes. La noticia de que el avión con migrantes venezolanos expulsados no había podido despegar desde el aeropuerto Arturo Merino Benítez, porque Venezuela no permitiría su aterrizaje en Caracas, fue considerada “una broma de mal gusto” en el Ministerio del Interior. No podían creer el fracaso de una medida que pretendía mostrar la decisión del Gobierno para enfrentar el tema inmigrantes. Otro evento en medio de semanas complejas.

Además, hubo dos apariciones públicas de la ministra Carolina Tohá que preocuparon a su círculo cercano. La primera fue cuando Tohá declaró que los deportistas cubanos que solicitaban asilo podían estar de turismo en el país. La otra, cuando temprano un sábado comunicó la liberación del empresario secuestrado en Rancagua y agregó un dato innecesario: “Se pagó un rescate”.

Ambas declaraciones sorprendieron y, según detalló Juan Diego Montalva en la más reciente edición del newsletter +Política de El Mostrador, en su círculo explicaron: “Es que la ministra Tohá lleva todo el peso del Gobierno en sus hombros hace mucho tiempo“.

De todas formas, lo cierto es que la agenda de seguridad no suelta a la ministra Tohá, que se ha enfrentado con todo y todos, oficialismo y oposición. El tema promete mantener a la ministra en la contingencia dura, mientras la vocera Camila Vallejo elude exitosamente hablar de cosas difíciles.

Vallejo: “Todos los ministros y ministras trabajan”

En el contexto del debate sobre seguridad y las críticas a la sobreexposición de la ministra Carolina Tohá, por parte del senador Lagos Weber, la ministra de la Segegob, Camila Vallejo, se refirió a las observaciones sobre su papel como vocera del Gobierno.

Durante una entrevista en radio Futuro, Vallejo abordó las críticas en torno a la distribución de roles dentro del gabinete ministerial. “No quiero entrar a una cosa personal, porque hay una crítica que hace el senador respecto a varios ministros, que el resto de los ministros no estuviera desplegándose lo suficiente y yo lo que puedo decir del trabajo que hacemos día a día, es que aquí todos los ministros y ministras trabajan, no solo de manera muy intensa, sino que de manera muy coordinada para sacar adelante las necesidades del país”, explicó.

La ministra reconoció que la atención mediática y política tiende a concentrarse en áreas específicas, como el Ministerio del Interior, dada su responsabilidad principal en temas de seguridad y su extensa agenda legislativa. Sin embargo, Vallejo enfatizó que esto no significa que el Gobierno no esté plenamente desplegado en diversas temáticas. “Eso no quiere decir que no hay un Gobierno 100% desplegado en las distintas temáticas”, subrayó.

Vallejo también señaló la dinámica en el Parlamento, donde se ha requerido constantemente la presencia de la ministra del Interior para tramitar proyectos de ley, lo que limita la participación del subsecretario Monsalve. “Es extraño que se diga que tiene sobreexposición, porque son los mismos que dicen (…) si no va la ministra, no se le permite al subsecretario o subsecretaria tramitar los proyectos. Eso ha pasado en Interior”, explicó.

La ministra Vallejo defendió el trabajo conjunto del gabinete, resaltando la intensidad y coordinación con la que todos los ministros trabajan para abordar las necesidades del país, al tiempo que puntualizó la dinámica específica que a veces limita la participación de ciertos funcionarios en determinados ámbitos legislativos.

