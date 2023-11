Ante una posible extensión del acuerdo de tregua establecido por Israel y Hamás en la guerra que llevan librando desde el pasado 7 de octubre se ha añadido un actor más que presiona las negociaciones. Se trata del hijo del cofundador de Hamás, Mosab Hassan Yousef, que se ha sumado cargando contra el grupo islamista y el trueque de las personas encarceladas en Israel.

Mosab Hassan Yousef es el hijo mayor de uno de los fundadores de Hamas, Hassan Yousef, y durante casi una década ha trabajado como espía para Israel cuando era una de las personas de confíanza de su padre dentro del grupo islamista. Conocido como el ‘príncipe verde’ Mosab Hassan Yousef brindó información confidencial al Ejército israelí sobre los ataques planeados o la composición de la célula terrorista durante la Segunda Intifada.

Cuando los focos están puestos en la Franja de Gaza por la tregua de varios días en las que Israel y Hamás no se están atacando entre sí y están intercambiando rehenes por presos, Mosab Hassan Yousef ha querido trasladar un mensaje claro: se debe erradicar a Hamás.

After the successful release of the most vulnerable group of hostages, Israel must give Hamas a timeframe to release the remaining hostages. If they fail Israel must execute Hamas mass murderers in Israeli prisons. No exception, Sheik Hassan Yousef is included. pic.twitter.com/xpeVKHuLX4

— Mosab Hassan Yousef (@MosabHasanYOSEF) November 28, 2023