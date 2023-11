Se desarrolla esta jornada la audiencia de formalización de la arista lencería del Caso Convenio, en donde el Ministerio Público solicitó la medida cautelar de prisión preventiva para todos los acusados.

Los imputados, que fueron aprehendidos el pasado martes, son Camila Polizzi, los hermanos Sebastián (ex pareja de Polizzi) y Diego Polanco, el ex administrador regional del Biobío, Rodrigo Martínez, y el ex jefe de la División de Desarrollo Social y Humano regional, Simón Acuña.

En conversación con Radio ADN, la fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena, aseguró que «el gobernador del Biobío, Rodrigo Díaz, está siendo investigado». En esa línea, añadió «hasta ahora no tenemos antecedentes para formalizarlo, pero no lo descartamos».

También informó que actualmente «tenemos en la mira otras 13 fundaciones parecidas a esta, y vendrán audiencias similares en tanto encontremos los antecedentes suficientes».

Sobre la investigación del caso, sostuvo que «lo concreto es que intentan un acercamiento a la Gobernación Regional con una fundación que ellos tenían, pero esta carecía del tiempo de duración necesario que exige la ley».

«Los dos ex funcionarios de la gobernación involucrados les recomendaron conseguir una fundación, que es lo que logran al comprar la Fundación en Ti», agregó.

«A partir de ese mecanismo, y otros que se van describiendo en la formalización, van formando la puesta en escena de que ellos tienen la intención de realizar estas actividades comunitarias, destinadas a personas que lo necesitan, y en definitiva es solamente una simulación, no lo van a hacer, nunca tuvieron la intención de hacerlo», sostuvo.

Respuesta del gobernador Díaz

Durante la audiencia de formalización, se mostró parte de la investigación, y se exhibió un organigrama en donde se ve al gobernador Díaz encabezando la entidad regional.

El gobernador le dijo a Emol que «es un organigrama adaptado» y que eso «no lo había visto antes».

También recordó que «cuando declaré, me pidieron confeccionar un organigrama: jefe del servicio, administrador y seis jefaturas de división», añadiendo que «de las divisiones dependen jefes de unidad y equipos».

«Además, existe una división entre contraparte técnica y contraparte financiera. La primera configura acuerdos operativos sobre cómo se implementará la iniciativa y supervisa su cumplimiento; la segunda paga las remesas rendidas», completó.

