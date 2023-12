Durante este martes, el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, se refirió a la crisis de seguridad que afecta al país, planteando la idea de aplicar la ley de infraestructura crítica con el objetivo de combatir la delincuencia.

«Voy a poner un ejemplo, que de hecho habiendo hecho un estudio creo que se puede hacer inclusive sin estado de excepción. Todas las capitales europeas tienen apoyo de las FF.AA. en el cuidado de su infraestructura crítica, por ejemplo estaciones de trenes, estaciones de buses e intermodales del transporte público. ¿Por qué no pedirle apoyo a las FF.AA. para que nos apoyen en ese tipo de resguardo, permitiendo que la gran parte del patrullaje lo realicen Carabineros y por su puesto la PDI?, sostuvo la autoridad.

En ese sentido, en entrevista con Radio Pauta el gobernador fue consultado por la negativa del Gobierno de decretar estado de excepción en la RM. «Nadie ha dicho de lo cual el Gobierno se defiende. Yo no he planteado que los militares pasen a patrullar todas las casas y hagan operativo en las poblaciones, eso está en la cabeza del Gobierno. Eso no lo hacen de hecho en La Araucanía. Son patrullajes acotados y uso de inteligencia», explicó.

Añadiendo que «el Gobierno dice que no está de acuerdo con estado de excepción. Entonces ¿Qué otras medidas estamos sugiriendo? Ok, me dicen que no al estado de excepción, yo digo ok, ¿Qué otras medidas? Yo planteo ocupar la ley de infraestructura crítica que no requiere estado de excepción. Por algo la aprobó el Gobierno, ¿O no están de acuerdo con la ley?».

Por otra parte, el gobernador también abordó la medida anunciada por los alcaldes de La Reina y La Florida, quienes decretaron emergencia comunal,

«Las autoridades que somos elegidas, más allá con las atribuciones que tengamos o no, tenemos que hacer lo que podamos para hacernos cargo de la prioridad ciudadana que en este caso es la seguridad», sostuvo. Argumentando además, que «esto no tiene que ver con el color político. Los alcaldes están haciendo lo que pueden con los recursos que tienen y nosotros los estamos apoyando».

«¿De qué te sirve tener el derecho que quieras si te da miedo salir a la calle? Nosotros hemos decretado esta emergencia de facto, porque por algo estamos pidiendo lo que estamos pidiendo», concluyó.

