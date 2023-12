Durante la tarde de este miércoles la Encuesta Criteria Research publicó su edición correspondiente al mes de diciembre, en la que, entre otros puntos, abordó nuevamente la carrera presidencial con miras a las elecciones de 2025.

Al respecto, el sondeo revela que la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, vuelve a liderar las preferencias espontáneas, tras subir en seis puntos porcentuales en relación al estudio del mes pasado y llegar al 24%.

Con esto, desplaza al líder del Partido Republicano, José Antonio Kast, quien en tanto baja dos puntos en comparación con noviembre y queda con 19% de los respaldos.

Criteria revela que el tercer puesto lo mantiene la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, quien no registró variaciones y sigue con un 7% de las preferencias. Luego se ubican la ex presidenta Michelle Bachelet (5%), la ministra del Interior Carolina Tohá (3%) y el ex mandatario Sebastián Piñera (3%).

Aprobación presidencial

Respecto a la evaluación presidencial, el sondeo muestra que un 33% de los encuestados apoya la gestión del Presidente Gabriel Boric, lo que supone una baja de un punto porcentual en relación al mes anterior. En contraparte, un 52% lo desaprueba, sin anotar variaciones.

En esa línea, el estudio indica que un 31% de los consultados apoya al Gobierno, dos puntos más que en noviembre, versus un 58% que lo desaprueba, un punto menos.

/psg