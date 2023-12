Una inexplicable situación se produjo durante la emisión de este lunes del Mucho Gusto, donde José Antonio Neme descolocó a todos tras romper en llanto.

Cuando junto a Karen Doggenweiller iniciaban el matinal de Mega, al periodista le fue imposible hilar una frase y empezó a hablar con la voz entrecortada.

“¿Qué te pasó”, le preguntó su partner del espacio matutino. Y si bien en un principio no dejó claro el motivo de su emoción, luego se tomó un minuto para explicarla.

“Estas fechas de Navidad me ponen un poco emocionado. Sí, me emocioné”, confesó. “Perdón, fin de año me pone así. Perdón a la gente”, complementó. Esto, mientras Doggenweiler le daba una abrazo para contenerlo.

LA REFLEXIÓN DE KAREN DOGGENWEILER

Acto seguido, la comunicadora alzó la voz y compartió una profunda reflexión. “Hay como una exigencia de estar alegre en esta época del año, pero uno también se emociona, porque hay balances. Yo creo, Jose, que has tenido un buen año”, planteó.

“Puede haber sido mucho estrés, perdón, qué atroz”, se disculpó nuevamente José Antonio mientras se secaba las lágrimas.

“Terminó el ciclo de 100 Indecisos y lo hiciste fantástico. Hay que detenerse un poquito como equipo y dar las gracias a la gente, por acompañarnos. Y tú has estado notable, la gente te adora”, insistió Karen.

Por último, para tratar de calmar la emoción, ambos empezaron a tirar la talla antes de continuar con la pauta que tenían preparada.

