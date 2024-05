En forma casi simultánea, y a través de entrevistas radiales, este lunes los dos liderazgos presidenciales de la derecha, Evelyn Matthei (UDI) y José Antonio Kast (Partido Republicano), se deslizaron críticas cruzadas.

Así, se rompió una especie de “fair play” que había hasta el minuto, en el que la jefa comunal había evitado cuestionar a Kast públicamente. Este último ya había arremetido contra la alcaldesa en algunos puntos políticos, como por ejemplo cuando la emplazó a no ir a la reelección en Providencia si es que sería abanderada y pidió primarias en la comuna para elegir a su sucesor.

Pero este lunes la tensión escaló aún más, lo que se da también en un contexto en que han existido tensiones entre Chile Vamos (UDI, RN y Evópoli) y el Partido Republicano por las negociaciones municipales, a lo que se suma que tanto Kast como Matthei han mostrado propuestas en materia de seguridad, lo que algunos han visto como una competencia interna por el electorado del sector.

Los emplazamientos vinieron primero de Matthei en radio ADN, quien al ser consultada por los republicanos que corren por fuera en las elecciones de octubre de este año, afirmó que “ellos van a ir por fuera, de todos modos (…) lo que no hay que hacer es hacerse zancadillas mutuas. Creo que lo peor que podemos hacer como sector, si realmente lo que no queremos es que se fortalezca la izquierda, lo peor que podríamos hacer es tener dos candidatos, así que creo que hay que hacer un esfuerzo de coordinación”.

Y luego, al ser consultada si Kast sería candidato presidencial, recalcó que “no me cabe ninguna duda”.

Por otro lado, en radio Infinita, el líder del Partido Republicano partió criticando lo que ha sido el trabajo de Chile Vamos en las elecciones municipales y afirmó que ese sector tiene una “falta de liderazgo”, tras el fallecimiento del expresidente Sebastián Piñera, quien solía actuar como líder de la coalición y dirimir cuando no había consensos.

Las palabras de Kast se produjeron en momentos en que en el sector algunos apuestan a que debería ser Matthei quien asuma el rol de liderazgo en la derecha, lo que ha intentado hacer en algunos nudos como las candidaturas de Santiago.

Pero Kast, al ser consultado si hasta el momento alguien ha recogido el liderazgo, afirmó que “hasta ahora no lo he visto y lo lamento y espero que en los próximos días lo hagan, que se sienten, se pongan de acuerdo y se pueda establecer claramente que los adversarios están en la izquierda, no en el mismo sector. Nosotros no estamos compitiendo con RN, con la UDI, ni con Evópoli, con Amarillos, con Demócratas, estamos compitiendo contra la izquierda que tiene destruido este país y ese concepto creo que no ha calado tan profundamente en algunos liíderes de Chile Vamos”, dijo, aunque en su entorno sostienen que no aludía directamente a Matthei.

Al ser consultado si eventualmente integraría un gobierno con Matthei, Kast dijo que primero habría que “llegar a cierto punto de entendimiento, cuáles son las prioridades de gobierno que ella tendría, y si uno no se incorporara, sería un colaborador externo, como quisimos hacerlo en el gobierno de Sebastián Piñera”.

Las declaraciones elevan la tensión existente entre republicanos y Chile Vamos. En el bloque de Kast han arremetido contra la UDI, RN y Evópoli debido a que acusan “indefiniciones” de candidaturas en ciertas zonas emblemáticas de la izquierda, alegando que el bloque de centro-derecha se ha demorado en definir postulantes. Por lo mismo, es que están presionando lanzando a sus propios candidatos que podrían afectar con la dispersión de votos.

De todas maneras, entre Matthei y Kast encontraron un punto de consenso al criticar a la fiscal Ximena Chong, quien investiga casos de abuso policial durante el estallido social del 18 de octubre de 2019. El líder de republicanos enfatizó que “¿cómo es posible que fiscales ideologizados sigan persiguiendo a quienes están para cuidarnos?” y que “un fiscal no puede ser un activista político”. Matthei había deslizado críticas similares, el pasado 8 de enero, instancia en aseguró que Chong -y el persecutor Xavier Armendáriz- “es notorio su odio hacia Carabineros”.

Arremetida por seguridad

En la interna de Chile Vamos se hace el diagnóstico de que Kast suele cuestionar a la alcaldesa, debido a que en las encuestas marca menos que la jefa comunal. Lo cierto es que durante los últimos días los dos han estado mostrando propuestas en materia de seguridad, lo que ha sido visto como una vara de medición entre ambos.

Así, por ejemplo, Kast viajó a El Salvador de Naybi Bukele para visitar la “megacárcel” que sirve para contener la violencia de las pandillas de ese país centroamericano, mientras que Matthei estuvo en Estado Unidos realizando una gira para conversar con expertos en seguridad acerca de políticas públicas que se pudieran implementar en el país.

Durante los últimos días, además, Kast ha arremetido abordando su propuesta de hacer un muro en la frontera con Bolivia, mientras que Matthei este lunes junto al presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputadas y Diputados, Andrés Longton (RN), presentó proyectos de ley para endurecer penas a quienes cometan delitos de robos por sorpresa, y para quienes huyan de controles de tránsito. A eso se suma que Matthei también redactó una serie de 14 prioridades en seguridad.

